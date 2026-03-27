Солнце, тень, засуха - этим цветам все равно: 6 вариантов для могилы, куда вы приезжаете раз в год

Обустройство места памяти - это особый, душевный момент. Важно, чтобы уголок, где покоится близкий человек, выглядел достойно и ухоженно. Даже если мы не можем бывать там каждую неделю с лейкой и тяпкой.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о неприхотливых многолетниках, которые будут расти десятилетиями.

"Они справятся с засухой, тенью и перепадами температур без вашего участия", - сообщила специалист.

Барвинок

Его часто называют цветком памяти. Его нежные сиреневые бутоны и глянцевые вечнозеленые листья со временем превращаются в плотный живой ковер.

Он не боится сорняков, прекрасно чувствует себя в тени и год за годом разрастается.

Очиток или каменная роза

Настоящий чемпион по выживанию. Его мясистые листья накапливают влагу на месяцы вперед. Он спокойно переносит палящее солнце и скудную почву. Его разноцветные розетки — от серебристых до бордовых — остаются декоративными круглый год.

Можжевельник

Хвойный кустарник, который символизирует вечность. Он одинаково хорош зимой и летом, не меняет своей формы и цвета. Считается, что он очищает пространство вокруг себя. Уход ему практически не требуется.

Ива ползучая

Низкий стелющийся кустарник с листьями серебристого оттенка. Он создает спокойное, светлое настроение, прекрасно переносит морозы и после укоренения забывает о поливе.

Гвоздика травянка

Непритязательный, но очень стойкий многолетник. Волнами, на протяжении всего лета, она радует глаз яркими малиновыми и розовыми цветами.

Тимьян ползучий

В начале лета он покрывается облаком сиреневых соцветий. Чабрец не боится засухи и вытаптывания, а его плотный покров не оставляет шансов сорнякам. Это растение символизирует силу духа и светлую память.

