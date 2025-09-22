Уникальный деревянный модерн в каменном городе: что скрывает дом у площади Мужества?

На тихой улице недалеко от площади Мужества стоит деревянный дом с башенкой и резными балконами. Его силуэт сразу выделяется среди каменных домов: редкий пример деревянного модерна, сохранившийся в Петербурге.
От купчихи к управляющему Зингера
Первоначально участок принадлежал купчихе Михайловой. В 1908 году его приобрёл Генрих Бертлинг, управляющий известной фирмы Зингер. К 1913 году дом обрёл нынешний облик — дачу в стиле русского шале с элементами модерна.
Советские десятилетия
После революции здание использовали как управу, затем здесь работал детский дом. Позднее особняк приспособили под музей революционной истории. Функции менялись, но дом продолжал жить и использоваться.
Вторая жизнь
В 1998 году здесь открылся Детский музейный центр исторического воспитания. В 2006–2008 годах прошла реставрация: деревянные элементы укрепили, фасады обновили, вернули башенке прежний облик.
Сегодня музей работает с детьми и школьниками, сохраняя не только экспозиции, но и саму атмосферу старого дома.