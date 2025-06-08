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Дагестан — это не только про горы и Каспий: уникальная водная локация, которой позавидуют даже американцы

Опубликовано: 8 июня 2025 20:31
Сулакский каньон
Дагестан — это не только про горы и Каспий: уникальная водная локация, которой позавидуют даже американцы
Фото: Городовой.ру

Можно и поплавать, и записаться на экстримальную экскурсию.

Если вам кажется, что для экстрима и захватывающих пейзажей нужно лететь на край света — просто не были в Дагестане. Сулакский каньон — место, где дух захватывает от первого взгляда.

И это не преувеличение: глубина каньона — более 1900 метров, а изумрудная река, пробивающаяся сквозь скалы, поразит даже тех, кто бывал в Альпах. А ведь ее можно пить прямо из реки, не опасаясь последствий. По крайней мере, так утверждают водители лодок, всегда возящий половник на борту.

Но главное — это не просто красивая точка на карте. Это настоящий рай для любителей адреналина. Прогулка на катере вдоль отвесных стен каньона превращается в экспедицию сквозь природную стихию, особенно когда под ногами неспокойная вода, а над головой — гигантские обрывы.

Для тех, кто мечтает о видах с открыток, есть смотровые площадки, а для искателей экстрима — аренда лодок и частные туры. Важно уточнять, не повезут ли вас по водохранилищу: только Сулакская река с ее крутыми поворотами подарит настоящие эмоции.

Инфраструктура вокруг развивается быстро. Домики на склонах сдаются за внушительные суммы, но спрос на них стабильно высокий — не каждый день удается просыпаться над бездной.

Добавьте к этому легенды местных жителей, хинкал и чуду, и получаете отдых, который легко переплюнет не только поездки к Каспию, но и многие европейские каньоны. А еще — всего в паре часов от Махачкалы. Да, у Сулакского каньона есть конкуренты, но он один — способен затмить их всех.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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