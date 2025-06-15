Огонь, лучники и вандализм в Эрмитаже: что произошло 15 июня в истории Петербурга

События, которые повлияли на культурное и военное наследие Петербурга.

15 июня — день, отмеченный в истории Санкт-Петербурга событиями различного масштаба и характера. От военных действий в начале XVIII века до трагического акта вандализма в Эрмитаже в конце XX — эта дата является отражением бурной и разнообразной истории города на Неве.

1705 год: шведский набег на Каменный остров

15 июня 1705 года шведский отряд под командованием генерала Майделя сжег три деревни на Каменном острове.

Этот набег был частью более масштабного плана, согласно которому шведский флот должен был захватить Кроншлот, разбить русский флот, войти в Неву и начать бомбардировку крепости на Заячьем острове. Однако план провалился: у Кронштадта шведы были остановлены русским флотом и вынуждены отступить.

1836 год: закладка Российской бумагопрядильной мануфактуры

15 июня 1836 года было заложено главное здание Российской бумагопрядильной мануфактуры, ныне известной как фабрика «Веретено».

Это событие ознаменовало важный этап в развитии промышленности Петербурга и страны в целом.

1899 год: открытие памятника «Подвигам л.-гв. Саперного батальона»

15 июня 1899 года у церкви святых Космы и Дамиана при лейб-гвардии Саперном батальоне (Кирочная, 28а) торжественно открыли памятник «Подвигам лейб-гвардии Саперного батальона», перенесенный из Петергофа. Вокруг памятника устроили сквер.

Как пишет panevin.ru, к сожалению, в настоящее время ни церкви, ни памятника, ни сквера не существует.

1929 год: рождение советского лучного спорта

15 июня 1929 года при редакции журнала «Спартак» был создан первый в стране кружок спортсменов-лучников. Уже к октябрю кружок насчитывал 30 участников, положив начало развитию лучного спорта в СССР.

1985 год: трагедия в Эрмитаже — вандализм против «Данаи» Рембрандта

15 июня 1985 года в Эрмитаже произошел трагический инцидент: в присутствии экскурсионной группы литовец Бронюс Майгис облил серной кислотой картину Рембрандта «Даная» и нанес ей ножом два пореза. Свои действия вандал объяснил «политическими соображениями».

В результате воздействия кислоты красочный слой и грунт картины были частично утрачены, лак разложился и помутнел. Картину практически сразу промыли водой, а затем подвергли тщательной реставрации.

Через 12 лет, осенью 1997 года, «Даная» снова предстала перед посетителями Эрмитажа.

Эти события, произошедшие 15 июня в разные годы, свидетельствуют о многообразии и насыщенности истории Петербурга, города, пережившего набеги, промышленный подъем, культурные взлеты и трагические потери.