Петербург глазами туриста: что удивило и разочаровало путешественника

Поездка в Северную столицу остается в памяти: величественные мосты, старинные дворцы и неповторимые белые ночи. Эти образы греют душу, и кажется, что город — просто сказка.
Но туристы отмечают, как только оказываешься в Петербурге, первые часы наполнены не только восторгом, но и ощущением раздражения от разных мелочей повседневной жизни.
Что же так не понравилось путешественникам?
Автомобильный хаос на улицах
Петербургская автомобильная культура — это нечто особенное. Машины паркуются в три ряда, а таксисты, чтобы высадить пассажира, могут остановиться прямо посередине дороги, пишет автор отзыва.
Еще одна особенность — перекрестки без нормального регулирования. Поэтому водители проявляют ловкость и наглость.
Толпы на узких тротуарах
Пешие прогулки по центру — оказались не самой приятной частью путешествия, особенно в туристический сезон. Тротуары в городе узкие, людей много, и пройти практически невозможно.
«Даже в знаменитом токийском хаосе как-то комфортнее передвигаться», — пишет турист.
Социальная сторона — резкий контраст
Петербург поразил путешественника контрастами. Он отмечает, что выйдя из великолепного Эрмитажа, можно столкнуться с бездомными у парадных, пьяными на скамейках или попрошайками.
Эти резкие перепады настроения действуют на нервы и выбивают из настроя на культурное настроение.
Токсичная, но настоящая любовь к Петербургу
Все же многие, кто приезжает сюда, испытывают нечто близкое к любви — хотя и сложной. Город одновременно восхищает своей красотой и разочаровывает бытовыми неудобствами.
Можно назвать это токсичной любовью. Но, возможно, именно в этой двойственности и кроется особый шарм Петербурга — город неидеален, но благодаря этому живой и настоящий.