Петербург глазами туриста: что удивило и разочаровало путешественника

Несмотря на все бытовые мелочи, в город на Неве хочется возвращаться снова и снова.

Поездка в Северную столицу остается в памяти: величественные мосты, старинные дворцы и неповторимые белые ночи. Эти образы греют душу, и кажется, что город — просто сказка.

Но туристы отмечают, как только оказываешься в Петербурге, первые часы наполнены не только восторгом, но и ощущением раздражения от разных мелочей повседневной жизни.

Что же так не понравилось путешественникам?

Автомобильный хаос на улицах

Петербургская автомобильная культура — это нечто особенное. Машины паркуются в три ряда, а таксисты, чтобы высадить пассажира, могут остановиться прямо посередине дороги, пишет автор отзыва.

Еще одна особенность — перекрестки без нормального регулирования. Поэтому водители проявляют ловкость и наглость.

Толпы на узких тротуарах

Пешие прогулки по центру — оказались не самой приятной частью путешествия, особенно в туристический сезон. Тротуары в городе узкие, людей много, и пройти практически невозможно.

«Даже в знаменитом токийском хаосе как-то комфортнее передвигаться», — пишет турист.

Социальная сторона — резкий контраст

Петербург поразил путешественника контрастами. Он отмечает, что выйдя из великолепного Эрмитажа, можно столкнуться с бездомными у парадных, пьяными на скамейках или попрошайками.

Эти резкие перепады настроения действуют на нервы и выбивают из настроя на культурное настроение.

Токсичная, но настоящая любовь к Петербургу

Все же многие, кто приезжает сюда, испытывают нечто близкое к любви — хотя и сложной. Город одновременно восхищает своей красотой и разочаровывает бытовыми неудобствами.

Можно назвать это токсичной любовью. Но, возможно, именно в этой двойственности и кроется особый шарм Петербурга — город неидеален, но благодаря этому живой и настоящий.