Гибель десанта, но не духа: чем запомнилось 25 сентября в истории Петербурга

25 сентября — дата, отмеченная в истории России значимыми событиями, охватывающими разные эпохи: от царских указов и рождений великих личностей до переломных моментов в военных действиях.
1715: Петр I и самострой
25 сентября 1715 года (по новому стилю это 18 сентября) Петр I издал указ, регулирующий строительство.
«Никто нигде против указа и без чертежа архитекторского отнюдь не строился», — гласила воля императора.
Нарушителям грозила конфискация постройки и штраф в десять рублей. Ответственность за исполнение была возложена на князя Алексея Черкасского.
1771: Рождение героя
25 сентября 1771 года в Петербурге родился Николай Николаевич Раевский — будущий генерал кавалерии, герой войны 1812 года. Уже в 20 лет он стал полковником.
1838: первые испытания «электрохода»
25 сентября 1838 года на Неве прошли первые испытания «электрохода-шлюпки».
Это судно длиной 8 метров и шириной почти два с половиной метра проплыло 14 километров со средней скоростью два километра в час, демонстрируя зарождающиеся технологии.
1906: Рождение гения
А в 1906 году в этот же день в семье инженера-химика появился на свет Дмитрий Шостакович — великий композитор XX века.
Музыкой он начал заниматься в 11 лет, а в 17 уже окончил консерваторию. Его Седьмая симфония, исполненная в блокадном Ленинграде, стала символом стойкости.
1941: «План по захвату Ленинграда потерпел крах»
25 сентября 1941 года стало поворотным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Штаб группы армий «Север» вынужден был признать, что наступление на Ленинград не может продолжаться.
«План гитлеровского командования по захвату Ленинграда потерпел крах», — сообщалось в документе.
Как пишет panevin.ru, немецкое командование перешло к блокаде города, что также повлияло на планы наступления на Москву.
1941: Трагедия Шлиссельбургского десанта
В рамках операции по деблокированию Ленинграда 25 сентября 1941 года была предпринята попытка высадки десанта в районе Шлиссельбурга.
Выполняя ультимативный приказ Г. К. Жукова, был наспех собран малочисленный десант (175 человек). Несмотря на успешную высадку, бой был тяжелым, с большими потерями.
Из всего отряда выжили лишь трое бойцов, которым удалось прорваться, и 11 человек, добравшихся до своих. Остальные либо погибли, либо попали в плен.