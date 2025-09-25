Гибель десанта, но не духа: чем запомнилось 25 сентября в истории Петербурга

25 сентября — дата, отмеченная в истории России значимыми событиями, охватывающими разные эпохи: от царских указов и рождений великих личностей до переломных моментов в военных действиях.

1715: Петр I и самострой

25 сентября 1715 года (по новому стилю это 18 сентября) Петр I издал указ, регулирующий строительство.

«Никто нигде против указа и без чертежа архитекторского отнюдь не строился», — гласила воля императора.

Нарушителям грозила конфискация постройки и штраф в десять рублей. Ответственность за исполнение была возложена на князя Алексея Черкасского.

1771: Рождение героя

25 сентября 1771 года в Петербурге родился Николай Николаевич Раевский — будущий генерал кавалерии, герой войны 1812 года. Уже в 20 лет он стал полковником.

1838: первые испытания «электрохода»

25 сентября 1838 года на Неве прошли первые испытания «электрохода-шлюпки».

Это судно длиной 8 метров и шириной почти два с половиной метра проплыло 14 километров со средней скоростью два километра в час, демонстрируя зарождающиеся технологии.

1906: Рождение гения

А в 1906 году в этот же день в семье инженера-химика появился на свет Дмитрий Шостакович — великий композитор XX века.

Музыкой он начал заниматься в 11 лет, а в 17 уже окончил консерваторию. Его Седьмая симфония, исполненная в блокадном Ленинграде, стала символом стойкости.

1941: «План по захвату Ленинграда потерпел крах»

25 сентября 1941 года стало поворотным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Штаб группы армий «Север» вынужден был признать, что наступление на Ленинград не может продолжаться.

«План гитлеровского командования по захвату Ленинграда потерпел крах», — сообщалось в документе.

Как пишет panevin.ru, немецкое командование перешло к блокаде города, что также повлияло на планы наступления на Москву.

1941: Трагедия Шлиссельбургского десанта

В рамках операции по деблокированию Ленинграда 25 сентября 1941 года была предпринята попытка высадки десанта в районе Шлиссельбурга.

Выполняя ультимативный приказ Г. К. Жукова, был наспех собран малочисленный десант (175 человек). Несмотря на успешную высадку, бой был тяжелым, с большими потерями.

Из всего отряда выжили лишь трое бойцов, которым удалось прорваться, и 11 человек, добравшихся до своих. Остальные либо погибли, либо попали в плен.