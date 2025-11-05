Дешёвая бутылка — дорогая расплата: петербуржцам напомнили, чем грозит алкоголь «с рук»

В Роспотребнадзоре обратились к жителям Петербурга с рекомендацией не приобретать алкогольные напитки у продавцов, не располагающих официальной лицензией.
Отмечается, что лабораторные анализы подтвердили качество всех 550 образцов спиртного, купленных в торговых сетях Петербурга и Ленинградской области: продукция соответствовала всем действующим нормам.
В ведомстве напомнили, что разрешение на торговлю спиртным обязательно должно находиться на заметном месте в магазине. Любые попытки приобрести алкоголь через интернет, с рук или на рынках могут привести к покупке опасного фальсификата, представляющего угрозу для здоровья.
Не стоит доверять продуктам, купленным вне легальных каналов.
Специалисты советуют быть внимательными к маркировке товара: на этикетке должны быть указаны сведения на русском языке, а также подробная информация о напитке, производителе, составе, дате розлива и сроке годности.
Для крепких напитков российского производства требуется наличие федеральной марки, а для зарубежных — специальной акцизной наклейки.
Ранее стало известно, что в одном из кафе на улице Дыбенко мужчина, приехавший из другой страны, попытался дать взятку сотрудникам полиции. Таким образом он стремился избежать ответственности за незаконную продажу поддельного алкоголя.