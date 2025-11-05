Городовой / Город / Дешёвая бутылка — дорогая расплата: петербуржцам напомнили, чем грозит алкоголь «с рук»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург доплатит за то, чтобы к нему прилетали: авиакомпании получат субсидии за рейсы в город на Неве Город
«Железный Феликс» берёт курс на Неву: строительство ледокола «Дзержинский» хотят перенести в Петербург Город
До появления египетских пирамид и прихода Петра I: кто обитал на территории Петербурга и Ленобласти Город
Не строили на болоте и дали голландское имя: какие тайны хранит история основания Петербурга Город
Белорусские морепродукты в «Чижике»: мужчина отведал Антартик-криль и рассказал о впечатлениях Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Дешёвая бутылка — дорогая расплата: петербуржцам напомнили, чем грозит алкоголь «с рук»

Опубликовано: 5 ноября 2025 07:41
Дешёвая бутылка — дорогая расплата: петербуржцам напомнили, чем грозит алкоголь «с рук»
Дешёвая бутылка — дорогая расплата: петербуржцам напомнили, чем грозит алкоголь «с рук»
Городовой ру

Перед покупкой крепкого алкоголя рекомендуется убедиться, что у торговой точки есть соответствующая лицензия.

В Роспотребнадзоре обратились к жителям Петербурга с рекомендацией не приобретать алкогольные напитки у продавцов, не располагающих официальной лицензией.

Отмечается, что лабораторные анализы подтвердили качество всех 550 образцов спиртного, купленных в торговых сетях Петербурга и Ленинградской области: продукция соответствовала всем действующим нормам.

В ведомстве напомнили, что разрешение на торговлю спиртным обязательно должно находиться на заметном месте в магазине. Любые попытки приобрести алкоголь через интернет, с рук или на рынках могут привести к покупке опасного фальсификата, представляющего угрозу для здоровья.

Не стоит доверять продуктам, купленным вне легальных каналов.

Специалисты советуют быть внимательными к маркировке товара: на этикетке должны быть указаны сведения на русском языке, а также подробная информация о напитке, производителе, составе, дате розлива и сроке годности.

Для крепких напитков российского производства требуется наличие федеральной марки, а для зарубежных — специальной акцизной наклейки.

Ранее стало известно, что в одном из кафе на улице Дыбенко мужчина, приехавший из другой страны, попытался дать взятку сотрудникам полиции. Таким образом он стремился избежать ответственности за незаконную продажу поддельного алкоголя.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью