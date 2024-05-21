Дешево и сердито: в поваренной книге 1939 года можно найти вкуснейшие блюда из капусты

Капуста — очень дешевый овощ, который и в магазине стоит копейки, и у многих на огородах растет совершенно бесплатно. В Советском Союзе этот продукт выручал хозяек в голодные времена. Они готовили разнообразные яства, которыми можно было накормить всю семью. Предлагаем вашему вниманию три варианта блюд, которые были записаны в поваренной книге 1939 года выпуска.
Капуста тушеная
Ингредиенты:
- капуста — 1 кг;
- репчатый лук — 2 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- столовый уксус — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 2 ст. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Капусту сполосните под проточной водой, тонко ее нашинкуйте ножом или специальной теркой, сложите в кастрюлю с толстым дном. Влейте растительное масло и около 100 миллилитров воды. Накройте все крышкой и томите на медленном огне 35-40 минут.
Затем можете смело класть к остальным ингредиентам томатную пасту, уксус, соль, перец, сахар, лавровый лист и отдельно обжаренный до красивого золотистого цвета репчатый лук. Все хорошо перемешайте, снова жарьте 10 минут, а после подавайте как основное блюдо или гарнир к мясу или рыбе.
«Когда капуста будет готова, положить в кастрюлю поджаренную с небольшим кусочком масла сливочного муку, размешать и прокипятить. Свежую капусту можно заменить квашеной, но в этом случае не нужно добавлять уксуса», — говорится в поваренной книге.
Капуста маринованная
Ингредиенты:
- капуста — 1 кг;
- вода — 3 ст.;
- сахар — 1 ст.;
- столовый уксус — 1 ст.;
- черный перец — 10 шт.;
- соль — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Нашинкуйте тонко капусту, протрите ее с солью руками, чтобы овощ пустил сок. Отожмите лишнюю жидкость и переложите массу в банку, хорошо все утрамбовав. Далее приготовьте маринад.
Вылейте три стакана воды в миску, добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло, перец и лаврушку. Доведите до кипения, слегка остудите и аккуратно заполните тару с будущим салатом.
«Банку покрыть пергаментной бумагой и поставить в холодное место. Через 5–6 дней капуста будет готова», — уточняется в рецептуре.
Запеканка из капусты
Ингредиенты:
- капуста — 1 кг;
- куриные яйца — 3 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- панировочные сухари — 2 ст. л.;
- молоко — ½ ст.;
- соль, перец — по вкусу.
Запеканку приготовить тоже очень просто. Тонко порежьте белокочанную капусту, уберите в кастрюлю, влейте молоко, растительное масло. Тушите на небольшом огне около 40 минут.
Далее вбейте яйца, посолите, поперчите. Панировочными сухарями присыпьте смазанную любым маслом форму для запекания, выложите ровным слоем и еще немного присыпьте сухарями сверху. Разровняйте лопаточкой, чтобы блюдо получилось красивым и пропеклось равномерно.
«Запекать в духовом шкафу 30 минут. К готовой запеканке можно подать молочный или сметанный соус либо отдельно в соуснике сметану», — указано в кулинарном учебнике.
Источник фото: Legion-Media