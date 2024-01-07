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Диетолог назвала безвредные напитки, которые можно подать детям

Диетолог назвала безвредные напитки, которые можно подать детям
Какой напиток не навредит детям и подарит радость

Только своими руками получится создать настроение.

Покупные сладкие напитки — худший вариант для детей. Чтобы не навредить здоровью малышей, и при этом они остались довольными, нужно подключить всю свою фантазию. И никакая кока-кола не сравнится с самодельным коктейлем.

Диетолог Римма Мойсенко посоветовала отдавать предпочтение морсам из свежих ягод желательно без добавления сахара, а также свежевыжатым сокам. Для любителей «пызурьков» подойдет лимонад из газировки на основе натуральных ингредиентов.

«У каждого свой любимый напиток, ведь не стоит забывать про удовольствие. Отличный лимонад получится с добавлением кусочков ягод, фруктов и мяты. Чтобы он смотрелся в бокале, как у взрослых. Ребенок сразу по-другому будет себя чувствовать, ощущается праздник. Поэтому не берите покупное», — объяснила эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Изображение от Freepik

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7 января 2024 11:00
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