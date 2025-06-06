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Капюшон, съемные квартиры и роды дома: как петербуржская школьница скрывалась 9 лет от полиции и родителей

Опубликовано: 6 июня 2025 17:03
девочка, которая пропала 9 лет назад, нашлась
Капюшон, съемные квартиры и роды дома: как петербуржская школьница скрывалась 9 лет от полиции и родителей
Городовой ру

Почему петербургская школьница не хочет видеть мать, даже после воссоединения?

В Санкт-Петербурге раскрылась невероятная история. Пропавшая девять лет назад 16-летняя школьница рассказала, как организовала свой побег и почему решилась на такой отчаянный шаг. Ее рассказ поражает своей драматичностью и сложностью жизненных обстоятельств.

Страх инвалидности и домашняя обстановка: причины побега

Девушка сбежала из дома из-за операции на правое колено, которую часто переносили. Травму она получила еще в школе и потому боялась, что после вмешательств останется инвалидом, и уговаривала мать не оперировать ногу. Она даже угрожала женщине, что сбежит из больницы.

Помочь ей покинуть больничные стены помогла подруга, с которой они и раньше лежали в стационарах. Несмотря на разницу в возрасте в 4 года, девочки отлично ладили и навещали друг друга в больницах. И в этот раз Мария (имя изменено) не бросила подругу в беде и помогла с побегом. Сначала принесла другой телефон, а после рассказала, где будет ждать Викторию.

Ситуацию усугубила и домашняя обстановка: Виктории пришлось жить с бабушкой, так как ее мать снова стала увлекаться спиртным и часто донимала дочь по всяким мелочам. К тому же, любимчиком в семье был младший брат — это сильно отразилось на эмоциональном состоянии 16-летнего подростка.

Два года на съемных квартирах и встреча с будущим сожителем

Два года школьница перебивалась по съемным квартирам с подругой. Жили они на то, что зарабатывали рисованием. Позже Вика познакомилась в кафе со своим будущим сожителем. Буквально после пары свиданий, девушка переехала к нему жить. Затем родила от него двоих детей.

Жизнь в подполье: тайные роды и отсутствие документов

Выяснилось, что за все это время девушка не сделала никаких документов, не состояла на учете по беременности и рожала дома, основываясь на литературе, которую изучала самостоятельно.

Роды принимал сожитель. Соответственно, дети тоже не имеют свидетельств о рождении и не посещают врачей и детский сад — мать лечит их своими силами и каждый день находится рядом, так как нигде не работает.

Девушке приходилось постоянно скрываться: ходить в капюшоне или выходить в темное время суток, часто менять жилье и отказаться от мобильного телефона.

Воссоединение с семьей: почему нет радости от встречи с матерью?

Теперь Викторию нашли в Сестрорецке и, возможно, ее ждет воссоединение с матерью, которая искала ее эти долгие девять лет. Как призналась девушка в беседе с 78.ru, она скучала по отцу, тете и бабушке.

Сначала она не связалась с ними потому, что боялась ее найдут, а затем уже появились свои семейные заботы. При этом с матерью она категорически не хочет общаться даже сейчас.

Вика исчезла в конце 2016 года, когда училась в 9 классе. Ее родители развелись еще в 2012 году. Мама жила с новым мужем и их общим сыном, воспитанием старшей дочери не занималась. Отец уехал в Тихвин, поэтому школьница жила с бабушкой. Однако мать Виктории винит себя в ее исчезновении.

Женщина рассказала, что в настоящий момент находится в полном шоке и до сих пор не встретилась с повзрослевшей дочерью, лишь немного с ней пообщалась.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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