Закладка Зимнего дворца: что случилось 7 июня в истории Петербурга

День, когда в Петербурге строили крепости, взлетали дирижабли и гремели взрывы.

7 июня — день, который оставил свой след в истории Петербурга. От царских амбиций до научных достижений и трагических событий.

1762: Завершение строительства крепости Петерштадт

Петр III коренным образом перестраивает потешную военную крепость Святого Петра в Ораниенбауме. Новая крепость Петерштадт строилась с мая 1759 года и за 2 дня до дворцового переворота работы были завершены.

В Петерштадте стало 5 бастионов (было 4); так же были плац, арсенал, комендантский дом, гауптвахта и цейхгауз. Вся площадь внутри земляных валов была очень плотно застроена. Единственное двухэтажное здание — это дворец Петра III, возведенный по проекту А. Ринальди в 1758–1762 годах.

Дворец, как и Въездные Почетные ворота, сохранились до наших дней.

1732: Закладка первого Зимнего дворца

В этот день был заложен первый Зимний дворец, который Франческо Растрелли строил по заказу императрицы Анны Иоанновны, не пожелавшей жить в Зимнем дворце Петра I.

При Елизавете Петровне на месте этого дворца будет построен Зимний дворец, в котором сейчас располагается Эрмитаж.

1926: Первый полет первого советского дирижабля

В этот день состоялся первый полет советского дирижабля «Химик-резинщик Ильичу». Дирижабль мягкой конструкции, объемом 2500 м3, построенный без иностранной помощи, поднимал четырех человек.

Как пишет Panevin.ru, первый полет с командиром Р. Н. Нижевским продолжался 1 ч 10 мин и прошел вполне успешно.

1927: Теракт в партклубе

Члены белоэмигрантской организации «Русский общевоинский союз» взорвали бомбу в партклубе Ленинградского коммунистического университета, в результате чего 1 человек погиб, 26 получили ранения.

Теракт совершила группа Виктора Ларионова, в которую вошли бывшие воспитанники русской гимназии в Гельсингфорсе.

История Петербурга — это сложная и многогранная картина, в которой переплетаются величие и трагедия, инновации и консерватизм. 7 июня — лишь один день из этой богатой истории, но он ярко иллюстрирует динамизм и контрастность этого удивительного города.