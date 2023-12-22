Для чебуречного теста нужны только вода и мука: вот в чем секрет хрустящих пузырьков

Один важный шаг пропускать нельзя.

Начинку для вкусных чебуреков подобрать совсем не сложно. Испортить изделия получится лишь неправильным «мокрым» тестом. Чтобы оно хрустело и пузырилось, необходимо знать секретную технологию.

В беседе с порталом «Городовой» шеф-повар Роман Трусов объяснил, что чебуречное тесто готовится из максимально простых ингредиентов. Потребуются только вода, мука и соль. Но есть очень важное уточнение — использовать можно только кипяток.

«Муку нужно именно заварить, после чего замешать. Также обязательно дайте тесту отдохнуть в холодильнике полчаса. А дальше можно уже раскатывать», — объяснил эксперт.

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