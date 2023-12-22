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Для чебуречного теста нужны только вода и мука: вот в чем секрет хрустящих пузырьков

Для чебуречного теста нужны только вода и мука: вот в чем секрет хрустящих пузырьков
Как приготовить хрустящее тесто для чебуреков

Один важный шаг пропускать нельзя.

Начинку для вкусных чебуреков подобрать совсем не сложно. Испортить изделия получится лишь неправильным «мокрым» тестом. Чтобы оно хрустело и пузырилось, необходимо знать секретную технологию.

В беседе с порталом «Городовой» шеф-повар Роман Трусов объяснил, что чебуречное тесто готовится из максимально простых ингредиентов. Потребуются только вода, мука и соль. Но есть очень важное уточнение — использовать можно только кипяток.

«Муку нужно именно заварить, после чего замешать. Также обязательно дайте тесту отдохнуть в холодильнике полчаса. А дальше можно уже раскатывать», — объяснил эксперт.

Источник фото: Изображение от mdjaff на Freepik

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22 декабря 2023 10:00
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