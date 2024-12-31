13 самых забавных обещаний на Новый год петербуржцев

Каждый Новый год мы начинаем с амбициозных планов. Но что, если принять это с юмором? Вот список самых забавных обещаний петербуржцев, которые наверняка не оставят вас равнодушными.
- Больше не буду переживать по пустякам. Теперь только из-за глобального потепления, вымирающих видов и счета за коммуналку.
- Стану честнее. Если рядом появится человек с сомнительным ароматом, я скажу об этом прямо, но вежливо — с легким сарказмом.
- Буду развивать фантазию, прежде чем сделать отдых на море по курсу доллара пятилетней давности.
- Перестану усердствовать с спортом. Ведь здоровье дороже, диван — надежный партнер.
- Ученые считают, что игры полезны. Обещаю их слушать и больше играть. Все ради науки, конечно.
- Наконец-то начну читать книги. С полок. Пыль там скопилась знатная.
- Накачаю пресс. Кубики точно пригодятся в старости — хотя бы для фотографий.
- Освою новую позу в йоге. Например, «стойку на голове с выражением полного отчаяния».
- Буду экономить воду — начну мыться с друзьями. Сразу и заодно попрактикую социальные навыки.
- Постараюсь справиться с номофобией. Хотя бы пять минут без телефона... в день.
И еще пара обещаний:
- Перестану писать LOL на шутки, которые даже не вызывают улыбки.
- Начну утреннюю зарядку. Кофе тоже считается, верно?
- Больше времени буду уделять друзьям. А не Нетфликс. Или хотя бы попробую.
Если в прошлом году вы не сдержали своих обещаний, не беда. В этот список гарантированно поднимется настроение и добавится немного самоиронии, пишетт источник. Ведь главное в новом году — встречайте его с улыбки!