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13 самых забавных обещаний на Новый год петербуржцев

31 декабря 2024 16:33
До слез: 13 самых забавных обещаний на Новый год петербуржцев
13 самых забавных обещаний на Новый год петербуржцев
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/ Global Look Press

Возможно тут найдется и одно из ваших.

Каждый Новый год мы начинаем с амбициозных планов. Но что, если принять это с юмором? Вот список самых забавных обещаний петербуржцев, которые наверняка не оставят вас равнодушными.

  1. Больше не буду переживать по пустякам. Теперь только из-за глобального потепления, вымирающих видов и счета за коммуналку.
  2. Стану честнее. Если рядом появится человек с сомнительным ароматом, я скажу об этом прямо, но вежливо — с легким сарказмом.
  3. Буду развивать фантазию, прежде чем сделать отдых на море по курсу доллара пятилетней давности.
  4. Перестану усердствовать с спортом. Ведь здоровье дороже, диван — надежный партнер.
  5. Ученые считают, что игры полезны. Обещаю их слушать и больше играть. Все ради науки, конечно.
  6. Наконец-то начну читать книги. С полок. Пыль там скопилась знатная.
  7. Накачаю пресс. Кубики точно пригодятся в старости — хотя бы для фотографий.
  8. Освою новую позу в йоге. Например, «стойку на голове с выражением полного отчаяния».
  9. Буду экономить воду — начну мыться с друзьями. Сразу и заодно попрактикую социальные навыки.
  10. Постараюсь справиться с номофобией. Хотя бы пять минут без телефона... в день.

И еще пара обещаний:

  • Перестану писать LOL на шутки, которые даже не вызывают улыбки.
  • Начну утреннюю зарядку. Кофе тоже считается, верно?
  • Больше времени буду уделять друзьям. А не Нетфликс. Или хотя бы попробую.

Если в прошлом году вы не сдержали своих обещаний, не беда. В этот список гарантированно поднимется настроение и добавится немного самоиронии, пишетт источник. Ведь главное в новом году — встречайте его с улыбки!

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургПраздники
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