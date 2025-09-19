Городовой / Город / Доходный дом Веге у Крюкова канала: Петербургский дворец в обличии доходного дома
Доходный дом Веге у Крюкова канала: Петербургский дворец в обличии доходного дома

Опубликовано: 19 сентября 2025 16:44
Доходный дом Веге
Доходный дом Веге у Крюкова канала: Петербургский дворец в обличии доходного дома
Городовой ру

Квартал у Мариинки хранит шестиэтажный неоклассический гигант.

Дом Р. Г. Веге стоит на углу набережной Крюкова канала, 14 и проспекта Римского-Корсакова, 41 — между Никольским собором и Мариинским театром. Темно-серый массив с высокой аркой и двором-курдонёром визуально напоминает итальянское палаццо и доминирует в панораме канала.

История

Здание возвели в 1912–1914 годах по проекту архитектора Сергея Овсянникова (при участии инженера И. П. Ставицкого) для предпринимателя Роберта Г. Веге. Стиль — поздний неоклассицизм с богатой пластикой фасада и парадным двором.

Почему интересен

Атланты и палаццо-облик.

Главный въезд во двор оформлен мощными фигурами-атлантами и рельефами; объем и композиция дают редкий для жилого дома эффект дворцового фасада.

Часы на фасаде.

На доме действуют уличные часы: их установили заново в 2015 году усилиями энтузиастов и благотворителей — как возвращение исторической детали.

Адреса жильцов.

Здесь в 1913–1919 годах жил пианист и педагог Александр Зилоти — двоюродный брат С. В. Рахманинова; этот адрес часто называют «последним» петербургским для семьи Зилоти.

Что сохранилось сегодня

Фасадный декор, арка-портал, двор-курдонёр и пластика неоклассики читаются отлично; из-за масштаба дом эффектно смотрится с воды и с противоположной набережной.

На месте — действующие часы, а по фризам и карнизам удобно "читать" детали позднего неоклассицизма. Это один из тех адресов, где обычный "доходный дом" ощущается как градостроительный акцент.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
