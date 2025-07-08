Долг полностью простят: как в России предлагают закрыть ипотеку и повысить рождаемость

При этом ипотеку могут дать без процентов при заключении брака.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил новую инициативу, которая может изменить жизнь многих российских семей.

Его идея проста и одновременно масштабна: списать ипотечные долги семьи поэтапно при рождении каждого ребенка, а при рождении третьего ребенка — полностью освобождать от ипотеки.

Как это работает?

Молодой семье выдается беспроцентный кредит на покупку жилья. После рождения первого ребенка долг списывается на 25%, после второго — уже половина кредита, сообщают РИА Новости.

А уже при появлении третьего малыша оставшаяся часть долга полностью аннулируется. По словам Миронова, такая мера будет не просто финансовой поддержкой, а настоящим стимулом для заводить детей.

Почему эта идея важна?

Главная преграда для многих россиян, решивших завести детей — это отсутствие собственного жилья. Даже льготная ипотека часто оказывается неподъемной формой.

Миронов уверен, что если государство возьмет на себя часть этого бремени, семья почувствует себя увереннее и сможет позволить себе расширение.

Кроме того, он предлагает развивать социальное жилье, которое можно будет снимать по льготной цене с постепенной возможностью выкупа.

При этом арендная плата время от времени будет снижаться с каждым новым ребенком в семье — это еще один способ поддержки многодетных.

Политик отмечает, что этот механизм уже опробован в одном из муниципалитетов Оренбургской области, где благодаря программе появилась целая улица в новых домах для молодых семей.

Это показывает, что идея не только красива на бумаге.

Что говорят эксперты?

Эксперты и аналитики отмечают, что такая мера может улучшить демографическую ситуацию, ведь она решает одну из главных проблем — доступность жилья.

Кроме того, выдача беспроцентных кредитов делает программу еще более привлекательной и доступной.

Только для семей

При этом в Петербурге недавно напомнили, что льготная ипотека — это не способ инвестировать. И уточнили, что лучше выдавать такой кредит именно на покупку жилья в регионе, где прописан заемщик.