Архитектурные парадоксы Купчино: почему обычный район скрывает столь необычные здания — и как они отражают историю Петербурга

Купчино — для многих это просто спальный район Петербурга, с типовой застройкой и однообразными пейзажами. Однако, если присмотреться внимательнее, можно обнаружить настоящие архитектурные сокровища — здания, которые удивляют, восхищают и даже попадают в Книгу рекордов Гиннесса.

Речь пойдет о двух таких объектах: доме-балконе на Загребском бульваре и доме-корабле на Бухарестской улице.

Дом-балкон, покоривший мир

На протяжении многих лет Купчино был небольшим населенным пунктом, а свой современный вид эта территория на окраине Ленинграда начала приобретать в 60-х годах прошлого столетия. Из интересных строений: дом-балкон на Загребском бульваре.

Его часто называли домом-балконом и сравнивали с чемоданом. Речь идет о доме 21, который был построен в самом конце 70-х годов. Он, безусловно, выделяется из общей довольно безликой купчинской застройки. Строили его, как и еще четыре подобных здания — в качестве общежития коридорного типа.

Однако только это здание, единственное из своих братьев-близнецов, сменило статус. Теперь это обычный жилой дом, в котором расположены квартиры-студии. Кухня, кстати, по-прежнему общая, однако в большинстве квартир устроен кухонный уголок. А душ и туалет изначально были в каждом «номере».

Как пишет «Путешествия по городам и весям», слово «номер» здесь отнюдь не случайно. Еще один подобный дом на улице Маршала Тухачевского строился как гостиница для иностранных туристов. Отель получил название «Карелия», и до сих пор принимает гостей. А лет 10 назад это здание вошло в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая большая трехмерная картина в мире». Дело в том, что команда художников превратила отель в арт-объект «Чемоданы».

Так что невольно начинаешь думать, как бы выглядело бывшее общежитие фабрики «Скороход» на Загребском бульваре, если бы его тоже как-нибудь технично разрисовали.

Ну и, конечно же, балконом это здание тоже называют не просто так. Если внимательно посмотреть на этот образец ленинградского модернизма (причем на оба фасада), то, кажется, словно здание состоит из одних балконов. При желании можно даже рассмотреть, какое добро местные жители на них складируют.

Дом-корабль — купчинская «одиссея» в камне

Еще одно интересное с архитектурной точки зрения здание в Купчино было построено уже в постсоветскую эпоху. Находится этот дом на Бухарестской улице.

Строительство разноэтажного жилого комплекса с башней завершилось в 2009 году. А автором проекта стал архитектор Алексей Дюндин (ему принадлежат еще несколько своеобразных проектов в разных районах Петербурга). Если смотреть на этот дом со стороны парка Интернационалистов, то он кажется обычным современным зданием, автор которого решил разнообразить «коробочную» застройку Купчино.

Однако есть ракурс, при котором этот дом выглядит как корабль. Что именно находится в этой зауженной части здания — известно только жителям. Не факт, что у нее есть вообще хоть какое-то функциональное назначение. Адрес: Бухарестская улица, 96.

Купчино — больше, чем кажется на первый взгляд

Эти два здания — лишь малая часть архитектурных интересностей, которые можно найти в Купчино. Район, который часто недооценивают, скрывает в себе много сюрпризов и его стоит изучать, чтобы увидеть настоящую красоту и уникальность Петербурга.