От Ле Корбюзье до советских реалий: как в Ленинграде пытались создать торговый центр будущего, но что-то пошло не так

Многие считают советскую архитектуру 1960–1980-х годов скучной и однообразной — и в этом есть доля правды. После постановления Хрущева «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» здания стали проще и массовее.

Однако даже типовые проекты могут быть удивительно интересными — особенно если в городе построено всего несколько таких объектов.

Тогда типовой проект превращается в нечто уникальное — ведь дома разбросаны по разным районам, и большинство жителей даже не догадываются, что у их дома есть «близнец» в другом конце города.

Именно таким «массово-индивидуальным» проектом стал центр торгового и бытового обслуживания, который в народе прозвали «домом-бубликом» — за необычную архитектуру с круглым световым отверстием в центре.

Этот проект можно смело назвать одним из первых торговых центров Ленинграда — пусть и в упрощенном формате.

Архитектура и идея: что скрывает «бублик»

Как пишет «Индустриальный турист», всего в Ленинграде построили шесть таких зданий — одно уже снесли, другое кардинально перестроили, но четыре продолжают работать по изначальному назначению.

Все они построены по одному типовому проекту — с одинаковыми элементами, которые менялись в зависимости от местоположения.

Каждый «дом-бублик» состоит из трех смежных корпусов, объединённых центральной частью с эксплуатируемой крышей — местом для разгрузки товаров с автомобилей.

Под крышей располагается открытый двор круглой формы — второй этаж здания представляет собой прямоугольник с огромным световым отверстием посередине. Именно это отверстие и дало зданию его народное имя.

Главная идея заключалась в разделении потоков — покупателей и грузовиков. Первый этаж отдали пешеходам, а машины с товарами пускали на второй этаж по пандусу. Это позволяло избежать пересечения покупателей и транспорта — новаторское решение для того времени.

Вдохновение Ле Корбюзье и суровая реальность

В архитектуре домов-бубликов чувствуется влияние Ле Корбюзье — разделение функциональных зон, эксплуатируемая крыша, тонкие пилоны, поддерживающие кольцо двора — все это напоминает знаменитую виллу Савой. Приоритет отдавался людям — покупателям, а не машинам.

Однако на практике идея оказалась неудачной. Разворот грузовиков по кругу был неудобен — машины мешали друг другу, а постоянные нагрузки на крышу приводили к быстрому износу и протечкам.

Круглые дворы, несмотря на свою оригинальность, не получили нормального благоустройства и быстро превратились в парковки.

Судьба домов-бубликов сегодня: от сохранения до утраты

Изначально дома-бублики были предвестниками современных торговых центров — в них размещались магазины, прачечные, химчистки, столовые и другие бытовые услуги.

Но спустя десятилетия такой формат стал морально устаревшим — сегодня торговые центры предлагают куда более широкий спектр услуг в комфортных условиях.

В Ленинграде сохранились четыре дома-бублика.

Адрес Район / Округ Состояние Особенности и примечания Наличная улица, д. 32 Васильевский остров Сохранился Оригинальный «бублик», типовой центр торгового и бытового обслуживания на 9000 жителей Гражданский проспект, д. 84А Гражданка Сохранился Построен в 1973 году, три блока с магазинами, столовой, аптекой, административными помещениями, известен круглым проёмом (название «бублик») Улица Крыленко, д. 21 Веселый поселок Существенно перестроен Изначально типовой проект, сейчас изменен внешний вид и функционал Улица Генерала Симоняка, д. 9 Ульянка Сохранился В здании торгово-бытового центра «Бублик» расположены магазины, столовая, аптека, фитнес-клуб Улица Партизана Германа, д. 5 Лигово Сохранился Типовой торгово-бытовой центр, сохранил основные архитектурные черты Шоссе Революции, д. 41 — Утрачен Здание с квадратным проёмом, снесено; не сохранилось

Почему «бублики» важны для истории архитектуры

«Дома-бублики» — это не просто типовые советские здания — это символ эпохи, попытка соединить функциональность и новаторство в условиях массового строительства.

Они отражают стремление советских архитекторов к прогрессивным решениям, которые, к сожалению, не всегда выдерживали испытание временем. Сегодня эти здания — уникальный памятник архитектуры и градостроительства, заслуживающий внимания и сохранения.