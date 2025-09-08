Нейросети и домашняя работа: в Минпросвещения объяснили, нужно ли заниматься детям не только в школе

До 2025 года школы сами решали, сколько и какие задания давать на дом детям. Это приводило к перегрузкам или отсутствию домашней работы. В этом году ситуация изменилась.
Приведены четкие нормы по объему и времени выполнения детьми заданий вне школы. Но в обществе все чаще звучит идея отказаться от этого в связи с использованием нейросетей школьниками.
Министерство против
Министр просвещения Сергей Кравцов недавно напомнил, что это не просто задание на дом, а способ закрепления и воспроизведения материала, который школьник обучал на уроках, пишут РИА Новости.
Подобный подход есть во всех странах мира, он помогает самостоятельно работать с информацией, что очень важно.