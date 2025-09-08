Нейросети и домашняя работа: в Минпросвещения объяснили, нужно ли заниматься детям не только в школе

Новости по теме

Кембриджская Международная школа в Петербурге: как получить мировое образование, не покидая Северную столицу

Перейти

Возвращение к корням: всё о школе «Шамир», первой еврейской школе новой России

Перейти

Образование без домашки: всё о частной школе «Апельсин», где счастье важнее оценок

Перейти

«Вот такой парадокс»: как петербургские педагоги отнеслись к эксперименту с нейросетями в школах

Перейти

Учителя выдохнули: в петербургских школах часть работы возьмет на себя нейросеть

Перейти