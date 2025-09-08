Городовой / Общество / Нейросети и домашняя работа: в Минпросвещения объяснили, нужно ли заниматься детям не только в школе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Нейросети и домашняя работа: в Минпросвещения объяснили, нужно ли заниматься детям не только в школе

Опубликовано: 8 сентября 2025 17:03
Школьница, тетрадь
Нейросети и домашняя работа: в Минпросвещения объяснили, нужно ли заниматься детям не только в школе
globallookpress/ Vladimir Melnikov

С 1 сентября 2025 года домашние задания в российских школах ограничили, однако есть мнение, что их нужно и вовсе отменить.

До 2025 года школы сами решали, сколько и какие задания давать на дом детям. Это приводило к перегрузкам или отсутствию домашней работы. В этом году ситуация изменилась.

Приведены четкие нормы по объему и времени выполнения детьми заданий вне школы. Но в обществе все чаще звучит идея отказаться от этого в связи с использованием нейросетей школьниками.

Министерство против

Министр просвещения Сергей Кравцов недавно напомнил, что это не просто задание на дом, а способ закрепления и воспроизведения материала, который школьник обучал на уроках, пишут РИА Новости.

Подобный подход есть во всех странах мира, он помогает самостоятельно работать с информацией, что очень важно.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще