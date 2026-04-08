Дореволюционные квартиры Петербурга: самый старый вторичный рынок России

Опубликовано: 8 апреля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Самый "молодой" вторичный рынок жилья – в Краснодаре, Тюмени и Ставрополе.

На вторичном рынке крупных российских городов самое старое жилье чаще всего встречается в Новокузнецке (Кемеровская область, средний возраст квартир — 44 года), Волгограде и Санкт-Петербурге (по 38 лет), сообщают аналитики "Циана" РИА Недвижимость.

В Петербурге это связано с высокой долей дореволюционных домов (15%, против 0,3% в среднем по другим городам) — в продаже есть даже квартиры в зданиях конца XVIII века.

В Волгограде и Новокузнецке много типовых советских пятиэтажек, а в последнем мало свежих новостроек за последние 10 лет.

Напротив, самый молодой вторичный рынок — в Краснодаре, Тюмени и Ставрополе (15–20 лет), где активно велось строительство: треть–половина квартир в продаже из домов не старше 10 лет.

Аналогично обстоят дела в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Калининграде и Ленинградской области.

Москва занимает среднюю позицию с показателем 29 лет. С 2024 года рынок в целом стареет: средний возраст домов превысил 28 лет (было 26 в 2023-м), так как инвестиционные квартиры из новых ЖК уходят в аренду.

Сейчас четверть вторички в 40 ключевых локациях — это дома младше 10 лет, против более 30% годом ранее.

Город
