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«Лахта-2» и «Лахта-3»: какие дороги появятся у новых петербургских гигантов

Опубликовано: 12 июня 2025 18:02
Дорога к небоскребам Лахты
«Лахта-2» и «Лахта-3»: какие дороги появятся у новых петербургских гигантов
Городовой ру

В Петербурге разрабатывают проект дорог к новым небоскребам «Газпрома».

В Петербурге представили проект планировки дорог у будущих небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3». До 2042 года планируется завершить создание транспортной развязки, которая соединит башни «Газпрома» с Высотной улицей, Шуваловским и Лахтинским проспектами.

Цель проекта — обеспечить комфортный и бесперебойный доступ к новым высоткам и разгрузить транспортную сеть Приморского района.

Общественное обсуждение: проект дорог для новых небоскребов

В Петербурге вынесли на общественное обсуждение материалы проекта планировки для дорог у будущих небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3». Об этом пишет «Деловой Петербург». Заказчиком по разработке ППТ выступает АО «Синергия».

Список участков: какие улицы будут задействованы?

В списке проекта планировки указаны участки:

  • Высотной улицы (от Лахтинского проспекта до Водной улицы);
  • Водной улицы (от Высотной до Береговой, новое строительство);
  • Береговой улицы (от Водной до Полевого переулка);
  • Полевого переулка (от Береговой улицы до Высотной улицы);
  • Пляжевого переулка (от Бобыльской до Водной улицы);
  • Бобыльской улицы (от Пляжевого переулка до переулка без названия);
  • безымянного переулка (от Бобыльской до Водной улицы).

В рамках первого этапа строительства дорог, запланированного на 2030–2031 годы, объекты должны подключить к существующей улично-дорожной сети и обеспечить доступ на период отделочных работ.

В рамках второго этапа — до 2042 года, — планируется завершить создание транспортной развязки, которая соединит башни «Газпрома» с Высотной улицей, Шуваловским и Лахтинским проспектами.

Завершение строительства и арендаторы: планы на будущее

Завершить строительство новых небоскребов планируется к 2032 году, а полностью заполнить площади арендаторами — к 2035 году.

Ранее стало известно, что на стройплощадке будущей трассы М-32 продолжается возведение ключевого объекта — двухуровневой путепроводной транспортной развязки в районе «Лахта Центра».

Технические детали: буронабивные сваи и железобетонные опоры

Как рассказали в Смольном, для возведения искусственного сооружения строители устраивают буронабивные сваи под опоры на глубину до 38 м. Конструкцией предусмотрены 23 монолитные железобетонные опоры высотой от 4 до 11 м.

Также для нового сооружения строятся подпорные стены высотой от 0,5 до 10 м. Эти элементы обеспечат надежность всей конструкции, рассчитанной на высокие транспортные нагрузки.

Магистраль М-32 протяженностью 7,73 км станет важным элементом транспортного каркаса на севере Петербурга. Она соединит Приморское шоссе в районе «Лахта Центра» с перспективной трассой М-49, свяжет новым путепроводом разделенные железной дорогой части района, подключит посёлок Ольгино и новые кварталы Юнтолово к другим частям города.

Завершить строительство трассы М-32 планируется в 2027 году.

Петербург готовится к будущему, создавая современную транспортную инфраструктуру

Строительство новых дорог и развязок у небоскрёбов «Лахта-2» и «Лахта-3» — это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Петербурга.

Проект позволит обеспечить комфортный доступ к новым высоткам, разгрузить дорожную сеть и улучшить транспортную доступность Приморского района.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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