Не хватает денег на карту в фитнес–клуб в Питере? Создайте собственный «спортзал» дома

Абонименты в фитнес-клубы в Петербурге за последний год сильно подорожали. Хорошо, что это не единственный способ поддерживать форму. Даже в условиях ограниченной площади квартиры можно создать свой собственный «спортзал». Сегодня существует множество вариантов недорогого и компактного инвентаря, который помогает тренироваться дома, не загромождая пространство.

Эспандеры

Простота и доступность эластичных лент для фитнеса делают их отличным выбором. Эти приспособления помогают проработать все группы мышц, ничем не уступая сложным профессиональным тренажерам. Места они занимают очень мало, поместятся в любой шкафчик.

Набор гантелей

Разборные гантели — это удобство и эффективность. Комплект из грифа и сменных дисков позволяет изменять уровень нагрузки в зависимости от целей тренировки. Найти такой можно на любом маркетплейсе. Кейс для хранения делает использование гантелей максимально удобным.

Степпер

Кардио-нагрузки необходимы для снижения веса и улучшения работы сердца. Мини-степперы, имитируя подъем по лестнице, обеспечивают эффективную тренировку нижней части тела. Модели с эспандерами или поворотными рукоятками добавляют нагрузку на руки, пресс и спину.

Утяжелители

Этот инвернарь увеличивает сложность любых упражнений, будь то приседания или ходьба на том же степпере. Такие тренировки формируют красивый рельеф, развивают выносливость и силу, а также укрепляют мелкие мышцы, которые без утяжелителей обычно остаются незадействованными. Использовать их можно как для проработки мышц рук, так и ног.