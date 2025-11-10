«Дошираком» попрекнули: туристы обиделись на жителей Сочи и Туапсе

Гости города выразили недовольство по поводу оскорбительных прозвищ в свой адрес.

В различных туристических сообществах и в соцсетях сейчас обсуждают публикацию, в которой рассказывается о пренебрежительных прозвищах в адрес приезжих отдыхающих.

Жители таких популярных на российском юге городов, как Сочи, Туапсе и Ейск, называют туристов, которые ведут себя слишком вызывающе, «бздыхами», сообщает издание «Новосвят».

Путешественников, предпочитающих экономить и питаться собственными запасами вместо посещения кафе, местные жители окрестили «доширачниками».

Такое отношение объясняют тем, что туристы, старающиеся тратить меньше денег, не приводят значительной прибыли для местных предпринимателей.

Именно это стало основным информационным поводом для бурных споров среди россиян, которые часто долго копят средства на отпуск на море.

Многие читатели высказывают мнение, что представители курортных городов могли бы быть вежливее к приезжим, ведь именно отдыхающие обеспечивают доходную часть местного бюджета.

В обсуждениях отмечают высокие цены на услуги и питание в курортных регионах, из-за чего отдыхающим приходится экономить. Один из пользователей пишет:

«Без отдыхающих сами будут доширак есть, если денег хватит.

Поднимается и вопрос уровня сервиса в сравнении с зарубежными направлениями. По мнению отдыхающих, российские курорты уступают своим конкурентам из-за высокой стоимости и низкого качества обслуживания.

Так, в дискуссии звучит замечание:

«Попридержали бы языки! Учитывая то, что в Турции и в Египте за ту же цену предложат хороший сервис и питание, плюс еще спасибо скажут, лучше бы ремонт в отелях сделали и научились бы хорошим манерам».