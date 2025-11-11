Доска почёта или позора: в России готовят публичный рейтинг работы управляющих компаний

В России рассматривается возможность введения открытой системы оценки деятельности компаний, управляющих жилыми домами.
Одновременно предлагается запретить распоряжаться средствами, собранными жильцами на благоустройство, без их непосредственного согласия.
Соответствующее предложение было направлено движением «Сорок Сороков» в Государственную думу, сообщает Life.ru
Проект получил название «Безопасное ЖКХ» и, по мнению инициаторов, нацелен на укрепление прав граждан в сфере управления жилыми зданиями.
Активисты отмечают, что основой изменений станет также введение отдельного расчетного счета для каждого многоквартирного дома.
Представители компании смогут использовать деньги со счета только после утверждения расхода уполномоченным от жильцов.
В письме движения подчеркивается:
«Такой подход зарождает новое понимание финансового планирования, в том числе и верного применения налогового законодательства, признания средств, собираемых жильцами в ремонтные фонды — целевыми».
Как предполагают авторы инициативы, переход к новой схеме позволил бы устранить случаи нерационального или нецелевого расходования средств, которые граждане вносят по статье содержания и ремонта.
