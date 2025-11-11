Городовой / Город / Доска почёта или позора: в России готовят публичный рейтинг работы управляющих компаний
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Секрет Лермонтовского проспекта в Петербурге: здание, которого там не должно было быть Город
Конюшенная без железных коней: парковку отправили в спячку до февраля Город
Петербург vs Венеция: в чем иллюзия сходства и глубокая связь двух городов на воде Город
Тайный дом Арины Родионовны в Петербурге: почему его не покажут вам даже за деньги Город
Пока «Каменка» — это котлован: «Метрострой Северной столицы» показал, с чего начинается новая станция метро Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Доска почёта или позора: в России готовят публичный рейтинг работы управляющих компаний

Опубликовано: 11 ноября 2025 06:36
Доска почёта или позора: в России готовят публичный рейтинг работы управляющих компаний
Доска почёта или позора: в России готовят публичный рейтинг работы управляющих компаний
Городовой ру

Эксперты полагают, что предложенная схема взаимодействия способна устранить повсеместное нерациональное расходование средств, собираемых с жильцов.

В России рассматривается возможность введения открытой системы оценки деятельности компаний, управляющих жилыми домами.

Одновременно предлагается запретить распоряжаться средствами, собранными жильцами на благоустройство, без их непосредственного согласия.

Соответствующее предложение было направлено движением «Сорок Сороков» в Государственную думу, сообщает Life.ru

Проект получил название «Безопасное ЖКХ» и, по мнению инициаторов, нацелен на укрепление прав граждан в сфере управления жилыми зданиями.

Активисты отмечают, что основой изменений станет также введение отдельного расчетного счета для каждого многоквартирного дома.

Представители компании смогут использовать деньги со счета только после утверждения расхода уполномоченным от жильцов.

В письме движения подчеркивается:

«Такой подход зарождает новое понимание финансового планирования, в том числе и верного применения налогового законодательства, признания средств, собираемых жильцами в ремонтные фонды — целевыми».

Как предполагают авторы инициативы, переход к новой схеме позволил бы устранить случаи нерационального или нецелевого расходования средств, которые граждане вносят по статье содержания и ремонта.

Ранее сообщалось, что Минстрой рассказал о причинах повышения тарифов ЖКХ.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью