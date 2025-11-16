Городовой / Город / Два без ответа: Чили оставила сборную России без гола — 0:2
Опубликовано: 16 ноября 2025 10:57
Городовой ру

Почти 33 тысячи человек посетили матч.

В товарищеском матче команда России по футболу уступила сборной Чили, результат встречи — 0:2. Встреча прошла на сочинском стадионе «Фишт», на трибунах собралось 32 779 болельщиков. Исход матча подтвердили представители российской сборной.

Счет на 37-й минуте открыл Гонсало Тапия, после чего гости вышли вперед. Во втором тайме, на 76-й минуте, Бен Бреретон Диас, выйдя на поле с запасных, удвоил преимущество чилийских футболистов. Этот мяч закрепил успех команды Чили и окончательно предопределил исход матча.

Под руководством Валерия Карпина команда России потерпела первое поражение за последние три года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
