Два без ответа: Чили оставила сборную России без гола — 0:2

В товарищеском матче команда России по футболу уступила сборной Чили, результат встречи — 0:2. Встреча прошла на сочинском стадионе «Фишт», на трибунах собралось 32 779 болельщиков. Исход матча подтвердили представители российской сборной.
Счет на 37-й минуте открыл Гонсало Тапия, после чего гости вышли вперед. Во втором тайме, на 76-й минуте, Бен Бреретон Диас, выйдя на поле с запасных, удвоил преимущество чилийских футболистов. Этот мяч закрепил успех команды Чили и окончательно предопределил исход матча.
Под руководством Валерия Карпина команда России потерпела первое поражение за последние три года.