Двадцать вагонов вместо десяти и связь из космоса: как изменятся поездки на Сапсане к лету

Увеличенные поезда начнут курсировать между столицами за два дня до начала ПМЭФ-2026.

В начале июня 2026 года в Петербурге пройдет Международный экономический форум (ПМЭФ). В это время билеты на «Сапсаны» обычно разлетаются за считанные минуты. Чтобы мест хватило всем, РЖД пустит сдвоенные составы.

С 1 по 8 июня сразу восемь поездов станут в два раза длиннее, сообщили в РЖД. Это касается рейсов с отправлением:

Из Москвы: 1, 2, 4 июня (вечерние), 3 и 6 июня (вечерние), а также ранним утром 6 и 8 июня.

1, 2, 4 июня (вечерние), 3 и 6 июня (вечерние), а также ранним утром 6 и 8 июня. Из Петербурга: 1, 2, 3, 4 июня (утренние), а также 5, 6 и 7 июня (дневные и вечерние рейсы).

Билеты уже в продаже. Если планируете поездку на эти даты, лучше брать их сейчас на сайте или в приложении РЖД.

Спутниковый интернет: связь будет везде

Главная беда «Сапсанов» и «Ласточек» сегодня — «дырявый» интернет. Как только поезд заезжает в глухой лес, связь обрывается. Скоро об этом можно будет забыть.

РЖД планирует установить на поезда специальное спутниковое оборудование. Это совместный проект с компанией «Бюро 1440».

Суть проста: интернет будет идти не от вышек связи вдоль путей, а напрямую со спутников. Это обеспечит стабильный сигнал на протяжении всего пути.

Когда ждать перемен

Первые тесты начнутся уже в этом году. Инженеры проверят, как оборудование работает на больших скоростях и в разных погодных условиях.

Полностью завершить проект и оснастить все обещанные поезда планируют до конца 2027 года.

Это значит, что скоро поездка в поезде превратится в полноценный мобильный офис или кинотеатр без вечно крутящегося значка загрузки на экране.

