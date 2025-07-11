Космическое шоу: два метеорных потока ждут петербуржцев в июле

Как насладиться ярким природным явлением и не пропустить самое интересное?

Жителей Санкт-Петербурга ждет волшебная ночь. Астрономы обещают зрелищное космическое шоу — двойной звездопад в конце июля и пик Персеид в августе.

Двойной звездопад в июле: зрелище обеспечено

Уже с 30 на 31 июля петербуржцы смогут наблюдать за двумя метеорными потоками — Южными дельта-Акваридами и альфа-Каприкорнидами.

В час можно будет увидеть до 30 падающих звезд. Лучшее время для наблюдений — с полуночи до рассвета.

Персеиды: яркий звездопад августа

А самый мощный звездопад лета — Персеиды — ожидается в середине августа.

«Персеиды — это яркий летний звездопад, который видно каждый август», — отмечает Astrovert.

Метеоры пролетают очень быстро, оставляя шлейфы.

Когда и где смотреть Персеиды?

Пик активности Персеид приходится на 12–13 августа. Лучше всего наблюдать в 3–4 утра.

Активность потока высокая — может пролетать около 100 метеоров в час и даже больше.

Для наилучшего обзора лучше выбрать места, где мало света, например, за городом или в горах.

«Рассмотреть все как следует можно там, где мало света. Например, в деревне или в горах — подальше от города».

Лайфхаки для наблюдателей

В 2025 году во время пика Персеид ожидается яркая луна, которая может помешать наблюдениям. Чтобы спрятаться от лунного света, можно использовать укрытия: