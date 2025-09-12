13 лет в тени и новая высота: судьба двухсотлетнего петербургского ангела на Васильевском

По дороге с Петроградской стороны на Васильевский остров появляется знакомый силуэт — ангел на куполе собора Святой Екатерины. Его образ стал частью городского классического пейзажа — величественного и гармоничного.
Однако тот ангел, что сейчас сияет на куполе, — лишь копия. Оригинальной скульптуре уже более двухсот лет. Она вынесла испытания войны, блокады и сохранилась до наших дней.
Тринадцать лет в тени
В 2004 году оригинал демонтировали по причине аварийности. За этими событиями последовали годы молчания — скульптура лежала на складах и лишь спустя 13 лет отправилась на реставрацию.
Вторая жизнь ангела
Обработка позволила сохранить значимые фрагменты ангела. 2 декабря 2017 года, современную копию установили на куполе Святой Екатерины, а подлинник, хотя и с потерями, нашёл новое пристанище в стенах Смольного собора.
Повреждённый, но не сломленный, он хранит историю — символ стойкости и памяти Петербурга.