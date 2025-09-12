Городовой / Город / 13 лет в тени и новая высота: судьба двухсотлетнего петербургского ангела на Васильевском
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

13 лет в тени и новая высота: судьба двухсотлетнего петербургского ангела на Васильевском

Опубликовано: 12 сентября 2025 14:15
ангел на куполе собора Святой Екатерины
13 лет в тени и новая высота: судьба двухсотлетнего петербургского ангела на Васильевском
Городовой ру

Символ города пережил блокаду и обрёл новый дом.

По дороге с Петроградской стороны на Васильевский остров появляется знакомый силуэт — ангел на куполе собора Святой Екатерины. Его образ стал частью городского классического пейзажа — величественного и гармоничного.

Однако тот ангел, что сейчас сияет на куполе, — лишь копия. Оригинальной скульптуре уже более двухсот лет. Она вынесла испытания войны, блокады и сохранилась до наших дней.

Тринадцать лет в тени

В 2004 году оригинал демонтировали по причине аварийности. За этими событиями последовали годы молчания — скульптура лежала на складах и лишь спустя 13 лет отправилась на реставрацию.

Вторая жизнь ангела

Обработка позволила сохранить значимые фрагменты ангела. 2 декабря 2017 года, современную копию установили на куполе Святой Екатерины, а подлинник, хотя и с потерями, нашёл новое пристанище в стенах Смольного собора.

Повреждённый, но не сломленный, он хранит историю — символ стойкости и памяти Петербурга.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».