Штраф 45 тысяч за отказ: что ждет водителей, которые не хотят «дышать» по новым правилам

Нововведения обяжут водителей подписывать “добровольное информированное согласие” на медицинское вмешательство. Но добровольно лишь условно.
”После вступления в силу нового приказа отказ от подписания добровольного информированного согласия будет приравнен к отказу от медосвидетельствования”, — пишет РБК.
Нарушителям грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав.
Удвоенная проверка
У водителей, пострадавших в ДТП, будут отбирать два образца биологического материала — мочу и кровь.
Также список запрещенных веществ пополнится мефедроном.
Кроме того, изменился интервал между продувками и появилось обязательное указание на прием лекарств.