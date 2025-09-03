Городовой / Автоновости / Штраф 45 тысяч за отказ: что ждет водителей, которые не хотят «дышать» по новым правилам
Штраф 45 тысяч за отказ: что ждет водителей, которые не хотят «дышать» по новым правилам

Опубликовано: 3 сентября 2025 09:01
алкотестер, водители
Штраф 45 тысяч за отказ: что ждет водителей, которые не хотят «дышать» по новым правилам
globallookpress/Petrov Sergey

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила освидетельствования на состояние опьянения.

Нововведения обяжут водителей подписывать “добровольное информированное согласие” на медицинское вмешательство. Но добровольно лишь условно.

”После вступления в силу нового приказа отказ от подписания добровольного информированного согласия будет приравнен к отказу от медосвидетельствования”, — пишет РБК.

Нарушителям грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав.

Удвоенная проверка

У водителей, пострадавших в ДТП, будут отбирать два образца биологического материала — мочу и кровь.

Также список запрещенных веществ пополнится мефедроном.

Кроме того, изменился интервал между продувками и появилось обязательное указание на прием лекарств.

Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
