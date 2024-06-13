Экономист Мустафин объяснил, что делать тем, кто не успеет оформить льготную ипотеку до июля

В мае текущего года банки предоставили 77 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму 412 миллиардов рублей. Этот показатель на 17% превышает предыдущий месяц, а темпы жилищного кредитования за один месяц ускорились более чем вдвое. Банки подтвердили значительный рост выдачи кредитов по госпрограммам. Например, «Сбер» сообщил о выдаче льготных кредитов на сумму более 218 миллиардов рублей, что на 60% больше, чем в апреле.

По словам Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Finance Global, многие заемщики стремятся воспользоваться льготной ипотекой до её возможной отмены. Программа по льготной ипотеке на новостройки под 8% действует до 1 июля 2024 года. Кроме того, в Министерстве финансов допускают изменения условий по ипотеке для семей с детьми под 6%, пишут «Известия».

Согласно данным ДОМ.РФ, к июню банки уже израсходовали 95% общего лимита средств на выдачу кредитов по программе новостройки. Из 6,19 триллиона рублей было использовано 5,89 триллиона. Таким образом, аналитики полагают, что к концу месяца кредитные лимиты будут полностью исчерпаны.

Экономист Рафаиль Мустафин в беседе с «Городовым» объяснил, что делать людям, которые не успеют оформить ипотеку до 1 июля.

«Тем, кто не успеет оформить ипотеку по льготной программе, не стоит отчаиваться. На рынке существуют и другие варианты ипотечных кредитов. Например, в банках действуют стандартные ипотечные программы с привлекательными условиями для различных категорий заемщиков. Кроме того, можно рассмотреть региональные программы поддержки, которые предоставляют субсидии или льготные ставки по ипотеке. Важно также следить за новыми инициативами от государства, так как правительство регулярно разрабатывает и внедряет новые меры поддержки граждан в сфере жилищного кредитования», — заключил эксперт.

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