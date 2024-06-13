Экономист Орлов: рост цен на Петербургской бирже на бензин приведет к подорожанию топлива на АЗС

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продолжает расти на протяжении пяти торговых дней подряд. В частности, цена на бензин марки Аи-95 за четверг достигла почти 55 тыс. рублей за тонну, сообщает РИА Новости.

По данным торгов, бензин марки Аи-92 подорожал на 1,76%, достигнув 48 854 рублей за тонну, тогда как стоимость Аи-95 увеличилась на 1,43%, составив 54 694 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо также подорожало, хоть и незначительно — на 0,08%, достигнув отметки 61 167 рублей за тонну.

Тем не менее, не все виды топлива демонстрировали рост цен. Цена на тонну мазута снизилась на 0,9% и составила 29 091 рубль. Авиакеросин подешевел на 0,06%, достигнув 78 499 рублей за тонну. В то же время, сжиженные углеводородные газы показали значительный рост стоимости — на 13,04%, что привело к увеличению цены до 23 693 рублей за тонну.

В беседе с «Городовым» экономист Владимир Орлов объяснил, как эти изменения коснутся жителей Петербурга и области.

«Рост биржевых цен на бензин марки Аи-95 и Аи-92 неизбежно приведет к увеличению розничных цен на автозаправочных станциях. Владельцы АЗС будут перекладывать эти издержки на потребителей. Летний период традиционно характеризуется повышенным спросом на топливо, что также способствует увеличению цен. Незначительное увеличение стоимости дизельного топлива на бирже не окажет существенного влияния на розничные цены. Если тренд на повышение продолжится, это может привести к значительным издержкам для автовладельцев и логистических компаний, что отразится на ценах на товары и услуги в регионе», – заключил эксперт.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru