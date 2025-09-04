Городовой / Город / Музей блокады на Малой Охте: новый центр истории и патриотизма появится в Петербурге
Музей блокады на Малой Охте: новый центр истории и патриотизма появится в Петербурге

Опубликовано: 4 сентября 2025 18:33
Музей
Global Look Press / JSC ID Komsomolskaya Pravda

Работа над проектом еще ведется. Планируется, что в экспозиции будут фотографии и истории ленинградцев, которые наглядно покажут лица героев.

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову представили проект нового Музея блокадного Ленинграда.

Его решили построить на Малоохтинском проспекте рядом с Храмом Успения Пресвятой Богородицы, который в городе еще называют Блокадным храмом, пишет пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Почему именно здесь?

Успенская церковь стоит на особом месте. Ее создали в 1996–2001 годах на месте снесенной в советские годы церкви Святой Марии Магдалины.

Во время блокады Ленинграда рядом с этим храмом хоронили тех, кто погиб от голода и холода. Для многих петербуржцев это место связано с памятью о тех страшных днях.

История блокады в одном музее

Блокада Ленинграда — одна из самых жутких и героических страниц в истории города и всей России. Чтобы сохранить память и передать ее новому поколению, очень важно создавать такие музеи.

Интересно, что рядом находится мемориал детей, погибших в Беслане. Горожане часто связывают эти трагедии — блокаду и Беслан — как символ мужества.

Какой будет музей?

Проект новостройки довольно скромный, но многофункциональный. Здание будет одноэтажным, площадью примерно 130 квадратных метров, сообщает gorod-plus.tv.

Архитектура выдержана в традиционном русском церковном стиле, чтобы гармонировать со стоящим рядом храмом.

Внутри музея все будет выстроено так, что экспозиционный зал будет кольцом опоясывать центральный объем с часовней, где пройдут литии и панихиды.

Работа над проектом продолжается

Губернатор поручил Музею защиты и блокады Ленинграда совместно проработать проект здания и создать экспозицию, пишет Санкт-Петербургский дневник.

Это означает, что будущий Музей блокады будет наполнен фактами, фотографиями и личными историями, которые помогут лучше понять трагедию и мужество ленинградцев.

Автор:
Юлия Аликова
Город
