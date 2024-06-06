Елки, «неправильные» прически и еще четыре запрета, действующие в Северной Корее

Не секрет, что Северная Корея — закрытая страна. Даже к туристам там приставляют специального сопровождающего. Оттого самые любопытные путешественники просто мечтают туда попасть. Однако помимо трудностей с получением визы они могут столкнуться и с неочевидными запретами внутри государства.

Джинсы

Этот предмет одежды считается признаком американизации. Прежде для туристов действовали послабления, однако теперь и приезжим настоятельно рекомендуют пересмотреть гардероб перед визитом. Категорически запрещено заходить в джинсах в мавзолей Ким Ир Сена.

Одноразовые предметы женской гигиены

Сложно представить, но в северокорейских супермаркетах не найти элементарных предметов женской гигиены, таких как прокладки и тампоны. Эти блага человечества считаются неестественными, а потому запрещенными. Женщинам приходится использовать многоразовые прокладки.

Рождественская елка

Поскольку страна атеистическая, любые атрибуты религиозных праздников там запрещены. В 2014 году соседней Южной Корее даже пришлось разобрать башню, установленную на границе, которую ежегодно украшали гирляндами. В противном случае власти северной страны грозились ее взорвать.

«Неправильные» прически

Граждане Северной Кореи не должны выделяться и привлекать к себе лишнее внимание. Поэтому в стране одобрены всего 18 стрижек для женщин и 15 для мужчин. В парикмахерской вы сможете выбрать одну из представленного на картинках набора. Окрашивание волос также не приветствуется.

Старые газеты

Газеты в стране вывешивают на особых стендах, где желающие могут ознакомиться с новостями. А вот покупать и хранить макулатуру у себя не разрешается. Дело в том, что политика партии время от времени может меняться, а потому то, что было написано ранее, возможно, уже неактуально. Жителям ни к чему об этом помнить.

Демонстрация неуважения к вождям

Речь идет не только о прямых оскорблениях. Даже за срыв идеологических надписей могут посадить в тюрьму. Это касается и иностранцев. Показательный случай произошел в 2015 году, когда 23-летний американский студент был приговорен к 15 годам заключения за попытку украсть плакат, висевший в гостинице. Спустя 15 месяцев его доставили в США в состоянии комы, а вскоре он скончался.

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Источник фото: Legion-Media