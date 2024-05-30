Восемь запретов в ОАЭ, о которых должны знать туристы: иначе получите штраф

В каждой стране есть свои правила, которые не стоит нарушать. И хотя к туристам обычно относятся лояльнее, лучше все же изучить заранее некоторые запреты, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Вот какие табу существуют в Объединенных Арабских Эмиратах.

Есть и пить в общественном транспорте

Употребление еды и распитие любых напитков здесь запрещено. Причем речь идет не только о салоне автобуса или вагоне метро, но и о самих остановках и станциях. Если полицейские поймают вас за поеданием мороженого, то выпишут штраф в размере ста дирхам. В переводе на рубли это составляет почти две с половиной тысячи.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Носить с собой продукты, в которых есть маковые семечки

В Эмиратах власти предпринимают активные меры по борьбе с наркотическими веществами и всячески пресекают любые попытки их распространения. Под запретом оказались даже маковые семена. Так что если вы вдруг где-то раздобудете такую булочку и захотите взять ее с собой, лучше этого не делать.

Водить грязную машину

Местное законодательство также тщательно следит за обликом города. Так, согласно ему, грязные авто этот облик нарушают, а еще и вредят общественному здоровью. Если пренебрегать визитами на мойку, то штраф будет весьма существенный — около трех тысяч дирхам. В рублях это чуть больше 73 тысяч.

Фотографировать прохожих

В России любой человек может проводить съемку в общественном месте. А вот в ОАЭ, если вы сделаете фото человека без его разрешения, вам грозит суровый штраф. А если снимок окажется в Сети, можно даже получить срок.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Танцевать в общественных местах

В Эмиратах подобное поведение считается вызывающим и неприличным. Танцуют здесь либо у себя дома, либо в ночных клубах. Делать этого на улице без причины не стоит — таковы правила.

Фотографировать аварии на дорогах

Запрет на фотосъемку с участием посторонних людей — не единственный в ОАЭ. Здесь также нельзя фотографировать и снимать на видео дорожно-транспортные происшествия, а еще правительственные и военные объекты. Размер штрафа может составить от 50 тысяч до трех миллионов дирхам.

Публично выражать свои чувства

Здесь не принято идти за руку или обниматься на людях. На иностранцев, как правило, этот запрет не распространяется, но бывали случаи, когда к ответственности призывали и их. Так, в 2010 году власти ОАЭ арестовали пару из Великобритании за поцелуй. Впоследствии влюбленных депортировали.

Нецензурно выражаться

Запрет касается и слов (причем не только в устной, но и в письменной форме), а также различных жестов. За это даже могут посадить в тюрьму. Так, в 2017 году англичанина посадили на полгода за то, что тот показал неприличный жест, когда попал в ДТП, пишет «Рамблер».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru