Опубликовано: 9 ноября 2025 12:33
Ещё сутки ради «кусочка»: на Розенштейна продолжают разбирать лишь часть дома
В здании были демонтированы четвертый, пятый и шестой этажи.

В Санкт-Петербурге специалисты продолжают работы на участке дома по улице Розенштейна, где произошло обрушение. Демонтаж конструкции займёт ещё примерно сутки. Сейчас основное внимание уделено разборке трёх нижних этажей, поскольку верхние четвёртый, пятый и шестой уже ликвидированы.

Снос неустойчивых элементов здания продолжается до того уровня, где находится шпиль. После устройства ровной поверхности на этой высоте дальнейший демонтаж не потребуется. Таким образом рассчитывают завершить уборку обломков в ближайшее время.

Здание опустело за несколько дней до происшествия: всех людей вывели заранее. Во время аварии на месте находились четверо бездомных, которых эвакуировали без происшествий. Никто из них не пострадал.

В доме, где поселились бездомные, незадолго до трагедии проводились игры с использованием страйкбольного оборудования. Местные жители неоднократно выражали опасения, считая, что конструкция может не выдержать подобных испытаний, и призывали прекратить подобные мероприятия. Их просьбы не были услышаны.

Автор:
Юлия Аликова
