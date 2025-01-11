Кулинарные предпочтения Лермонтова

Великие русские писатели известны не только своими произведениями, но и удивительными гастрономическими предпочтениями. Возьмем, к примеру, Михаила Юрьевича Лермонтова — человека, который, как подавляющее большинство жителей Петербурга, считал, что настоящему поэту еда нужна лишь для поддержания сил, а не для гурманства.

Лермонтов, если верить биографам, был настолько поглощен своими мыслями, что мог не заметить даже такой экстравагантной начинки в пирожках, как... опилки. Однажды его кузина Александра Верещагина вместе с подругой решила разыграть Михаила Юрьевича. Они приготовили пирожки, заменив привычную начинку чем-то более, скажем, древесным. Один пирожок поэт съел с полным равнодушием, даже не заподозрив подвоха. Второй пирожок шутницы отобрали у него сами, объяснив свой розыгрыш. Реакция Лермонтова была предсказуемой: обида! Ну а что, мог бы и жареных кактусов попробовать, но тогда их, к сожалению, не завозили в достатке ни в Петербург, ни в Москву.

А вот что Лермонтов обожал — так это мороженое, которое ему подавали на десерт практически ежедневно. Еще одной слабостью поэта были соленые огурцы. Причем Михаил Юрьевич был готов пойти на многое ради любимого деликатеса. Как-то раз он напросился в гости к заезжему поэту-графоману, едва узнав, что тот привез с собой на бочонок соленых огурцов. Пока хозяин увлеченно декламировал свои стихи, Лермонтов методично опустошал запасы огурцов. Более того, остатки он предусмотрительно рассовал по карманам и молча удалился.

Впрочем, на столе поэта обычно присутствовали четыре-пять блюд, хотя Лермонтов не был гурманом. Его отношение к еде можно описать как философское: «Ешь, что дают, а если не дают, то возьми сам». Но, учитывая пирожки с опилками, возможно, не стоит повторять его пример, пишет источник.