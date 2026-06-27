Эти 2 фразы мудрого Омара Хайяма подскажут, какой будет ваша старость: стоит прислушаться

Мудрость сквозь века

Ученый, математик и философ Омар Хайям посвящал большое количество времени изучению окружающего мира, трансформируя свои наблюдения в поэтические произведения — рубаи. Многие современники до сих пор воспринимают его труды как пророческие.

В преклонном возрасте Омар Хайям выделил два ключевых аспекта, с которыми неизбежно сталкивается каждый человек на завершающем этапе жизненного пути.

Наилучший друг — это вы сами

Близкие люди не всегда остаются рядом по различным причинам, будь то предательство, разногласия или утрата. По мнению мудреца, крайне важно научиться достигать внутренней гармонии в уединении. Чем раньше будет освоен этот навык, тем более благоприятным будет исход.

Жизнь — это борьба с самим собой

В жизни каждого человека рано или поздно могут появиться недоброжелатели и завистники. Согласно Хайяму, их негативное влияние прекратится, если разорвать с ними все контакты.

Наиболее важной задачей, стоящей перед человеком, является преодоление собственных слабостей. Согласно Хайяму, каждый человек способен достичь величия, при условии, что он прекратит возлагать ответственность за свои ошибки на судьбу или окружающих.

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