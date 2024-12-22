Самые популярные новогодние блюда в Ленинграде, которые стоит приготовить и в 2025 году

В Санкт-Петербурге, городе с богатой историей и традициями, Новый год — это всегда больше, чем просто праздник. Воспоминания о вкусах советских времен здесь особенно живы, и многие жители Северной столицы возвращаются к классическим рецептам, чтобы создать атмосферу уюта и тепла в новогоднюю ночь. Вот главние пять блюд, которые стоит поставить на стол.

Оливье

Этот салат был и остаётся символом Нового года. В Петербурге любят готовить его по классическому рецепту с докторской колбасой, маринованными огурцами, картофелем и зеленым горошком. Именно с него начинается утро 1 января под звуки праздничных петард на Дворцовой площади.

Селедка под шубой

Любимая закуска северян, особенно если использовать свежую селедку, выловленную в Финском заливе. Слои свеклы, картофеля и пыбы станут ярким украшением вашего стола.

Холодец

В Петербурге это блюдо особенно популярно в семьях, где традиции передаются из поколения в поколение. Подавать его принято с домашним хреном, а лучшие наборы для приготовления можно найти на рынках города, таких как Сенной или Московский.

Бутерброды с красной икрой

В Северной столице, где икра всегда была в почете, эти бутерброды — символ праздничного достатка. Петербуржцы часто выбирают икру с Дальнего Востока за бесподобное качество и отличный вкус.

Мимоза

Слоеный салат, напоминающий солнечные лучи, идеально подойдет для петербургской зимы. Консервированная рыба, яйца и яркий морковный верх добавят радости вашему праздничному столу.

Кто-то может считать эти блюда пережитком не слишком сытых советских времен, но они точно помогут вернуть теплые воспоминания о Новом годе в Петербурге, когда в окнах горит свет гирлянд, а улицы покрыты снежным ковром. Добавьте нотку ностальгии в свой праздник и порадуйте семью традиционными вкусами, которые были на каждом столе в те времена, когда Ленинград был центром новогоднего волшебства.