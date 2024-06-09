Эти кусты в Абхазии лучше не трогать: маскируются под съедобные, но на деле опасны

Природа Абхазии очень разнообразна. И наряду с красивыми деревьями, пышными кустарниками и яркими цветами могут встречаться весьма опасные растения. Вот какие из них лучше не трогать, и почему.

Какие опасные кустарники есть в Абхазии

На курорте очень много плодово-ягодных культур, которые можно употреблять в пищу. Например, благодаря мягкому климату, здесь хорошо растут хурма, инжир, киви, гранат, лимон, арбузы, дыни, апельсины и мандарины. То же самое касается и многих ягод — мушмула, шелковица, кизил, фейхоа, черешня, виноград. Но есть и другие представители.

Лапчатка индийская

Например, первым делом стоит отметить такое растение, как лапчатка индийская. Внешне оно очень напоминает землянику, вот только есть эти ягоды нельзя — в них содержатся дубильные вещества. При попадании в организм в больших количествах они могут привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Самая частая из них — нарушение стула.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Отличить обманщицу от съедобной земляники можно по цветкам. У лапчатки они ярко-желтые, а вот у земляники — белые или светло-розовые.

Белладонна

Еще один опасный представитель флоры — растение с красивым итальянским названием «‎белладонна», что в переводе означает «красивая женщина‎». В России это же растение больше известно как красавка. Оно имеет маленькие зеленые листочки и небольшие ягоды, напоминающие черную смородину.

Раньше женщины в Италии использовали сок этого растения как капли для глаз — зрачки сужались, а сами глаза приобретали блеск. А ягодами этого растения натирали щеки для румянца.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Вот только трогать это растение ни в коем случае нельзя — все его части ядовиты. Первые признаки отравления проявляются уже спустя 20 минут после контакта с листьями или цветками: появляется сухость и жжение во рту, становится труднее глотать, речь ухудшается и возникает учащенное сердцебиение.

Лавровишня лекарственная

А еще одну опасность представляет кустарник под названием лавровишня лекарственная. С ним не все так просто — зрелые плоды считаются съедобными и не представляют угрозы. А вот жесткие кожистые листья и неспелые ягоды содержат ядовитое вещество амигдалин, которое используют в лекарственных целях.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Поскольку простому туристу не всегда удается определить момент, когда ягоды уже созрели, специалисты рекомендуют вообще их не трогать. Распознать лавровишню очень легко — это невысокое деревце с шероховатой корой, темно-зелеными листьями, мелкими белыми цветками и черными плодами.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru