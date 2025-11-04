Это не случайность: выстрелы по школьнице в Киришах признали умышленным

В городе Кириши сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело против 48-летней горожанки. Женщине инкриминируется хулиганские действия с использованием оружия, уточняют пресс-службе ведомства.
По материалам следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыла огонь из пневматического пистолета, находясь у себя в квартире. Она заметила на улице 14-летнюю школьницу и специально выстрелила в её сторону более трёх раз.
В результате девочка получила ранение головы и была вынуждена обратиться к врачам. Её состояние врачи оценивают как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.
В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов подозреваемая объяснила свои действия якобы попыткой выстрелить в бездомных животных. Она утверждает, что попала в ребёнка случайно.
Правоохранители задержали женщину, у неё изъяли оружие. Следствие ходатайствует о помещении обвиняемой под стражу на время проведения дальнейших мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Северной столице ранее осудили мужчину, открывшего стрельбу по подросткам из аэрозольного пистолета.