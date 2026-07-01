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Этот печеночный торт исчезает со стола первым: получается нежным, сочным и совсем без горечи

Опубликовано: 1 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Этот печеночный торт исчезает со стола первым: получается нежным, сочным и совсем без горечи
Этот печеночный торт исчезает со стола первым: получается нежным, сочным и совсем без горечи
Городовой ру
Есть блюда, которые никогда не выходят из моды.

Я чаще всего готовлю этот торт из куриной печени. Она получается очень нежной, не горчит и отлично подходит для тонких коржей. А после нескольких часов в холодильнике закуска становится еще вкуснее.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Аленка Краснодар".

Ингредиенты:

Для коржей:

  • куриная печень — 600 г,
  • яйца — 2 шт.,
  • молоко — 150 мл,
  • мука — 4-5 ст. л.,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • растительное масло — 2 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • черный молотый перец — по вкусу.

Для начинки:

  • морковь — 2 шт.,
  • репчатый лук — 2 шт.,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • майонез — 200 г,
  • сметана — 2 ст. л.,
  • соль — по вкусу.
  • вареное яйцо — 1 шт.,
  • свежая зелень — по желанию.

Приготовление

Печень тщательно промываю, удаляю все пленки и прожилки, затем хорошо обсушиваю бумажными полотенцами.

Этот печеночный торт исчезает со стола первым: получается нежным, сочным и совсем без горечи - image 1
Этот печеночный торт исчезает со стола первым: получается нежным, сочным и совсем без горечи - image 1

Вместе с очищенной луковицей измельчаю печень в блендере до полностью однородной массы. Добавляю яйца, молоко, масло, соль и черный перец.

Постепенно всыпаю муку и перемешиваю до консистенции густого блинного теста.

Разогреваю сковороду, слегка смазываю ее маслом. Выливаю небольшую порцию теста и равномерно распределяю по всей поверхности.

Обжариваю коржи примерно по 2 минуты с одной стороны и около минуты с другой. Главное — не передерживать их, чтобы они остались мягкими.

Готовые коржи полностью остужаю. Для начинки мелко нарезаю лук, морковь натираю на крупной терке.

Обжариваю овощи на небольшом количестве масла до мягкости и также даю им полностью остыть. Отдельно смешиваю майонез, сметану и чеснок, пропущенный через пресс.

Начинаю собирать торт. Первый корж смазываю небольшим количеством соуса, сверху распределяю часть овощной начинки.

Таким образом собираю весь торт, чередуя коржи, соус и овощи. Верх и бока также покрываю соусом.

По желанию украшаю тертым вареным яйцом и свежей зеленью. Убираю торт в холодильник минимум на 2 часа, а лучше оставляю на всю ночь.

Перед подачей достаю его примерно за 15 минут, чтобы вкус полностью раскрылся.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

Личный опыт

Я стараюсь не переборщить с майонезом в этом рецепте, иначе торт может "поплыть".

Ранее мы писали о том, как приготовить ягодный пирог.

Автор:
Александр Асташкин
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