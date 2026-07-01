Этот печеночный торт исчезает со стола первым: получается нежным, сочным и совсем без горечи

Я чаще всего готовлю этот торт из куриной печени. Она получается очень нежной, не горчит и отлично подходит для тонких коржей. А после нескольких часов в холодильнике закуска становится еще вкуснее.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Аленка Краснодар".
Ингредиенты:
Для коржей:
- куриная печень — 600 г,
- яйца — 2 шт.,
- молоко — 150 мл,
- мука — 4-5 ст. л.,
- репчатый лук — 1 шт.,
- растительное масло — 2 ст. л.,
- соль — по вкусу,
- черный молотый перец — по вкусу.
Для начинки:
- морковь — 2 шт.,
- репчатый лук — 2 шт.,
- чеснок — 2 зубчика,
- майонез — 200 г,
- сметана — 2 ст. л.,
- соль — по вкусу.
- вареное яйцо — 1 шт.,
- свежая зелень — по желанию.
Приготовление
Печень тщательно промываю, удаляю все пленки и прожилки, затем хорошо обсушиваю бумажными полотенцами.
Вместе с очищенной луковицей измельчаю печень в блендере до полностью однородной массы. Добавляю яйца, молоко, масло, соль и черный перец.
Постепенно всыпаю муку и перемешиваю до консистенции густого блинного теста.
Разогреваю сковороду, слегка смазываю ее маслом. Выливаю небольшую порцию теста и равномерно распределяю по всей поверхности.
Обжариваю коржи примерно по 2 минуты с одной стороны и около минуты с другой. Главное — не передерживать их, чтобы они остались мягкими.
Готовые коржи полностью остужаю. Для начинки мелко нарезаю лук, морковь натираю на крупной терке.
Обжариваю овощи на небольшом количестве масла до мягкости и также даю им полностью остыть. Отдельно смешиваю майонез, сметану и чеснок, пропущенный через пресс.
Начинаю собирать торт. Первый корж смазываю небольшим количеством соуса, сверху распределяю часть овощной начинки.
Таким образом собираю весь торт, чередуя коржи, соус и овощи. Верх и бока также покрываю соусом.
По желанию украшаю тертым вареным яйцом и свежей зеленью. Убираю торт в холодильник минимум на 2 часа, а лучше оставляю на всю ночь.
Перед подачей достаю его примерно за 15 минут, чтобы вкус полностью раскрылся.
Примерное время приготовления: 1 час 20 минут
Личный опыт
Я стараюсь не переборщить с майонезом в этом рецепте, иначе торт может "поплыть".
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