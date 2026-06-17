Этот рецепт картошки взорвал интернет: вкуснятина с пикантным маринадом

Этот рецепт я встречал десятки раз: кто-то показывал, кто-то повторял, кто-то добавлял свои улучшения. И в итоге от первоначальной версии почти ничего не осталось.
Оригинальным рецептом поделилась автор Дзен-канала "Просто с Марией".
Ингредиенты:
- картофель — 500 г,
- репчатый лук — 50 г,
- чеснок — 15 г,
- острый перец — 1 шт,
- укроп — небольшой пучок,
- петрушка — небольшой пучок,
- соль — 1 ст. л.,
- чёрный молотый перец — 1 ч. л.,
- яблочный уксус 4,5% — 50 мл.
Приготовление
Сначала я беру молодой картофель небольшого размера и тщательно промываю его под проточной водой. Чистить кожуру не нужно — главное хорошо отмыть.
Перекладываю картофель в кастрюлю с кипящей водой и варю до полной готовности на слабом огне. Воду не солю.
Пока варится картофель, готовлю маринад. Лук нарезаю мелкими кубиками и перекладываю в глубокую миску. Добавляю мелко нарезанные укроп и петрушку, затем чеснок, нарезанный пластинками.
Острый перец нарезаю колечками и добавляю в миску (семечки можно убрать, если не любите сильную остроту). Солю, добавляю чёрный перец, вливаю яблочный уксус и холодную воду.
Затем добавляю растительное масло и всё тщательно перемешиваю до однородности. Когда картофель готов, даю ему полностью остыть и нарезаю на удобные кусочки.
Перекладываю картофель в банку или контейнер и заливаю приготовленным маринадом. Убираю в холодильник минимум на сутки.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Отмечу, что чем дольше картошка стоит в маринаде, тем она вкуснее. Петрушку я заменяю кинзой — её вкус мне нравится больше.
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