Этот рецепт картошки взорвал интернет: вкуснятина с пикантным маринадом

Маринованная картошка, о которой говорят все.

Этот рецепт я встречал десятки раз: кто-то показывал, кто-то повторял, кто-то добавлял свои улучшения. И в итоге от первоначальной версии почти ничего не осталось.

Оригинальным рецептом поделилась автор Дзен-канала "Просто с Марией".

Ингредиенты:

картофель — 500 г,

репчатый лук — 50 г,

чеснок — 15 г,

острый перец — 1 шт,

укроп — небольшой пучок,

петрушка — небольшой пучок,

соль — 1 ст. л.,

чёрный молотый перец — 1 ч. л.,

яблочный уксус 4,5% — 50 мл.

Приготовление

Сначала я беру молодой картофель небольшого размера и тщательно промываю его под проточной водой. Чистить кожуру не нужно — главное хорошо отмыть.

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Перекладываю картофель в кастрюлю с кипящей водой и варю до полной готовности на слабом огне. Воду не солю.

Пока варится картофель, готовлю маринад. Лук нарезаю мелкими кубиками и перекладываю в глубокую миску. Добавляю мелко нарезанные укроп и петрушку, затем чеснок, нарезанный пластинками.

Острый перец нарезаю колечками и добавляю в миску (семечки можно убрать, если не любите сильную остроту). Солю, добавляю чёрный перец, вливаю яблочный уксус и холодную воду.

Затем добавляю растительное масло и всё тщательно перемешиваю до однородности. Когда картофель готов, даю ему полностью остыть и нарезаю на удобные кусочки.

Перекладываю картофель в банку или контейнер и заливаю приготовленным маринадом. Убираю в холодильник минимум на сутки.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Отмечу, что чем дольше картошка стоит в маринаде, тем она вкуснее. Петрушку я заменяю кинзой — её вкус мне нравится больше.

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