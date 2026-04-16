Этот соус превращает пельмени в кулинарный шедевр: кидаю в духовку — и готово

Рецептом пельменей в соусе поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты:
пельмени — 400-500 г, сметана — 150-200 г, соус песто — 1-2 ст. л., чеснок — 1 зубчик (по желанию), твёрдый сыр — 80-100 г, соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я слегка отвариваю пельмени — примерно 2-3 минуты после закипания воды. Это позволяет им схватиться, но не доводит до полной готовности, так как основное приготовление будет происходить в духовке.
Форму для запекания смазываю сливочным маслом и выкладываю пельмени в один слой. Благодаря этому они равномерно пропитываются соусом и не слипаются.
Затем готовлю соус: в миске смешиваю сметану с соусом песто и добавляю измельчённый чеснок. При необходимости вливаю немного воды или бульона, чтобы соус стал более жидким. Приправляю солью и перцем по вкусу.
Получившимся соусом заливаю пельмени так, чтобы он почти полностью их покрывал. Сверху щедро посыпаю натёртым твёрдым сыром.
Накрываю форму фольгой и отправляю в заранее разогретую до 180°C духовку на 25 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю ещё около 10 минут до образования румяной и аппетитной сырной корочки.
Примерное время приготовления: 35 минут.
Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Ласковый май".