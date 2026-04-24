Городовой / Полезное / Этот суп подают в Японии — а вы приготовите его всего за 10 минут: вкусно и просто
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле Полезное
В Москве дороже: сколько петербуржцы тратят в ресторанах и где оставляют больше всего денег Город
Нежное сливочное картофельное пюре – как в ресторане: секреты и хитрости шеф-поваров Полезное
Весенний Санкт-Петербург: фотосессия с тюльпанами — топ-6 мест в городе для эффектных кадров Вопросы о Петербурге
Как сэкономить на авиабилетах: 4 хитрости — и перелет обойдется дешевле чашки кофе в аэропорту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Этот суп подают в Японии — а вы приготовите его всего за 10 минут: вкусно и просто

Опубликовано: 24 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Считается, что японская кухня сложная, но это миф.

Рецептом простого яичного супа поделился автор Дзен-канала "Японская кухня с Ханзо".

Ингредиенты:

рыбный бульон — основа, яйца — 2 шт., крахмал — 1 ч. л., соевый соус — пол ч. л., соль — по вкусу, зелень (митсуба или укроп) — по желанию

Приготовление

Сначала я готовлю основу — рыбный бульон. Если есть сушёный тунец, использую его, если нет — подойдёт любой лёгкий бульон.

Крахмал развожу в небольшом количестве воды — примерно пару ложек, чтобы получилась жидкая смесь.

Яйца разбиваю в миску и слегка перемешиваю вилкой — важно не взбивать, а просто соединить белок и желток.

Этот суп подают в Японии — а вы приготовите его всего за 10 минут: вкусно и просто - image 1
Этот суп подают в Японии — а вы приготовите его всего за 10 минут: вкусно и просто - image 1

Бульон довожу до лёгкого кипения, добавляю соль и соевый соус. Вливаю разведённый крахмал и перемешиваю — суп становится слегка густым.

Теперь самое главное: тонкой струйкой вливаю яйца, постоянно помешивая. Получаются красивые нежные ленточки. Варю буквально ещё минуту — и суп готов.

Перед подачей посыпаю зеленью.

Примерное время приготовления: 10 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью