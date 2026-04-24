Этот суп подают в Японии — а вы приготовите его всего за 10 минут: вкусно и просто

Рецептом простого яичного супа поделился автор Дзен-канала "Японская кухня с Ханзо".
Ингредиенты:
рыбный бульон — основа, яйца — 2 шт., крахмал — 1 ч. л., соевый соус — пол ч. л., соль — по вкусу, зелень (митсуба или укроп) — по желанию
Приготовление
Сначала я готовлю основу — рыбный бульон. Если есть сушёный тунец, использую его, если нет — подойдёт любой лёгкий бульон.
Крахмал развожу в небольшом количестве воды — примерно пару ложек, чтобы получилась жидкая смесь.
Яйца разбиваю в миску и слегка перемешиваю вилкой — важно не взбивать, а просто соединить белок и желток.
Бульон довожу до лёгкого кипения, добавляю соль и соевый соус. Вливаю разведённый крахмал и перемешиваю — суп становится слегка густым.
Теперь самое главное: тонкой струйкой вливаю яйца, постоянно помешивая. Получаются красивые нежные ленточки. Варю буквально ещё минуту — и суп готов.
Перед подачей посыпаю зеленью.
Примерное время приготовления: 10 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить нежную шоколадную пасту.