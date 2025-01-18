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Этот забытый голливудский фильм сняли в Петербурге: в главной роли — оскароносный любимчик Нолана

18 января 2025 09:32
Майкл Кейн в Петербурге
Этот забытый голливудский фильм сняли в Петербурге: в главной роли — оскароносный любимчик Нолана
Кадр из фильма «Полночь в Санкт-Петербурге» (1996)

Посмотрите, чтобы насладиться видами города в 90-е.

Голливудские съемки в Санкт-Петербурге — явление редкое, но всегда вызывающее интерес. Одной из таких попыток стал фильм «Полночь в Санкт-Петербурге» (1996), режиссера Дугласа Джексона. Несмотря на участие звезд первой величины, картина осталась практически незамеченной широкой публикой. Почему? Давайте разберемся.

О чем фильм

«Полночь в Санкт-Петербурге» — триллер, в центре сюжета которого оказывается разведчик, расследующий пропажу плутония в криминальной столице 90-х. Звучит интригующе, но сам сюжет часто называют надуманным, а реализацию — посредственной. Однако на фоне этой банальной истории можно наблюдать за Петербургом тех лет, что делает фильм интересным хотя бы с визуальной точки зрения.

"Полночь в Санкт-Петербурге"

Актерский состав

Главная звезда фильма — любимый актер Кристофера Нолана — Майкл Кейн, дважды удостоенный «Оскара» за работы в фильмах «Ханна и ее сестры» (1987) и «Правила виноделов» (2000). В картине также снялся Майкл Гэмбон, который позже прославился ролью Дамблдора в «Гарри Поттере». Добавьте сюда культового Майкла Саразина из «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (1969), и вы получите ансамбль, который явно заслуживал лучшего сценария.

Кадр из фильма "Полночь в Санкт-Петербурге"

Петербург в кадре

Особенный интерес фильм вызывает у петербуржцев. Город 90-х в кадре — это не туристическая открытка, а атмосферный фон, отражающий эпоху. Местные актеры, такие как Лев Прыгунов и Анатолий Давыдов, вносят свою лепту, играя криминальных авторитетов и сотрудников силовых структур. Для тех, кто жил в Санкт-Петербурге в те годы или ностальгирует по ним, фильм станет своего рода путешествием во времени, передает автор Дзен-канала Metsur Volde.

Стоит ли смотреть?

«Полночь в Санкт-Петербурге» не стал шедевром и имеет низкий рейтинг (5 баллов на «Кинопоиске»), но он может заинтересовать любителей редких кинематографических жемчужин. Это картина для вечера, когда хочется чего-то непретенциозного и необычного, особенно если вас привлекает Петербург в кинематографе.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургКино и сериалы
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