Эту ошибку при жарке картошки допускает каждая вторая: вот почему ломтики липнут к сковороде

Почему картошка во время жарки липнет к сковороде

Жареная картошка только кажется простейшим и быстрым блюдом для ужина. Нередко у неопытных кулинаров часть долек пригорает и остается на сковороде.

Шеф-повар Владимир Тавлинцев в беседе с порталом «Городовой» пояснил, что так происходит из-за одного пропущенного шага. Без него плоды будут не жариться, а тушиться. И в итоге налипнут на посуду.

«Картофель будет прилипать, если его не промыть и не просушить. Его нужно нарезать, залить водой, промыть от крахмала и откинуть на полотенце, чтобы ушла вся лишняя влага», — объяснил эксперт.

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