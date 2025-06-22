«30 лет без новинок»: как Lada Azimut встретили на Западе

В России и странах ближнего зарубежья презентация вызвала наибольший отклик, западные автомобильные издания также не остались в стороне.

Премьера нового кроссовера Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году вызвала оживленную дискуссию не только в России, но и за рубежом. Новинка от АвтоВАЗа не оставила равнодушными иностранных автожурналистов и обычных автолюбителей.

Критика и сравнения с Dacia

Наиболее резкой критике Lada Azimut подверглась в известном автомобильном издании Autoevolution.com.

В статье под провокационным заголовком «Автопроизводитель выпустил первую новую модель за 30 лет. Стоило ли ждать?» автор Елена Лучиан подвергла суровому анализу как сам кроссовер, так и деятельность АвтоВАЗа в целом.

«30 лет без единой новинки. Как этот автопроизводитель вообще выжил?» — задается вопросом журналистка.

Она отмечает, что вместо долгожданного нового поколения Niva, АвтоВАЗ представил кроссовер, подозрительно напоминающий Duster от румынского филиала Renault.

Примечательно, что в обзоре не упоминаются недавние премьеры Iskra и Aura, а также существенное обновление Vesta, осуществленное после ухода Renault с российского рынка.

Тем не менее, автор признает и положительные стороны новинки — современный внешний вид, сбалансированные пропорции, динамичный облик и минималистичный дизайн, а также «прочный» силуэт и неплохой дорожный просвет в 208 мм.

Разработка и технологические решения

Несмотря на критику, журналистка признает, что «русские создали собственный дизайн, начинку и электронику».

Она отмечает, что для Azimut было разработано 996 новых и модернизированных компонентов. Это подтверждает серьезный объем работы, проделанный АвтоВАЗом для создания новой модели.

Относительно рыночных перспектив, Autoevolution.com сомневается в возможности выхода Lada Azimut на рынки за пределами России.

Однако, новая мультимедийная система, разработанная совместно с «Сбером», рассматривается как фактор, который может компенсировать отсутствие технологий, ранее поставлявшихся Renault.

Похожие отзывы и параллели с Dacia

Как пишет autonews, похожая оценка была дана и изданием Carscoops.com. Они также подчеркнули, что Lada Azimut стал первым новым кроссовером марки за последние 30 лет, хотя и отметил, что автомобиль «обещает объединить современный стиль и технологии с конкурентоспособной ценой».

Журналисты констатируют, что российский автопром научился выживать в условиях санкций, но при этом замечают, что новая машина больше подходит для модельного ряда Dacia, нежели для Lada.

При этом, подчеркивается, что Azimut вполне способен конкурировать с Duster и Bigster:

«Azimut выглядит на удивление современно для Lada».

Интерьер и общее впечатление

Интерьер Lada Azimut был оценен западными журналистами как «практичный, но скучный» и «не слишком вдохновляющий». Тем не менее, в целом новинку считают «явным шагом вперед» для АвтоВАЗа.

Разногласия в мнениях автолюбителей

В сети интернет мнения западных автолюбителей о Lada Azimut разделились. Многие положительно отнеслись к новинке. Некоторые пользователи отметили сходство дизайна передней части с Chevrolet Tahoe и Silverado, указывая на его «бумерангообразный» стиль.

Пользователь LetsGetReal отметил:

«Дизайн передней части вполне мог бы перекочевать на Chevrolet. Очень похожий на бумерангообразный стиль у Tahoe и Silverado. Только увеличенный».

Иные выразили надежду на долговечность модели — Andrewthecarguy:

«Надеюсь, это продлится еще 40 лет».

Mr Wobblybottom в шутливой форме отметил трудности с поиском фар:

«Проект был почти завершен, когда Renault ушла, но им потребовалось 2,5 года на поиск фар».

Пользователь Alexxx подчеркнул потенциал Lada Azimut на рынке:

«На самом деле выглядит неплохо… Назначьте цену в €20 тыс., и вы порвете рынок».

Felipe Politano высоко оценил эволюцию дизайна и демократизацию доступа к современным инструментам проектирования:

«Выглядит довольно круто, что подтверждает, насколько сильно за прошедшие годы эволюционировали инструменты проектирования и демократизировался дизайн, даже говоря о низкотехнологичной малобюджетной компании, на которую наложены санкции».

Скептицизм и вопросы к комплектации

Однако, не все отзывы были положительными. Некоторые пользователи выразили скептицизм по поводу технических характеристик и комплектации модели.

User Name написал:

«Только передний привод, максимальная мощность — 150 л.с., китайская коробка передач и китайские опции оснащения! Кстати, это направление в дизайне экстерьера было впервые представлено британским дизайнером, работавшим в Renault, когда Renault еще работала в России! Еще один пример великой русской инженерии!»

Autoexperte коротко охарактеризовал Lada Azimut как «скучный и пресный».

Shelby GT500 предположил, что кроссовер основан на старой платформе Renault Megane Mk2/Mk3, которая была обновлена и удешевлена для Lada. Это заявление указывает на обеспокоенность по поводу использования устаревших технологий.

В заключение можно сказать, что Lada Azimut вызвала неоднозначную реакцию на Западе. Критика касается, прежде всего, связи с Renault и использования устаревших технологий.

Тем не менее, признается и позитивный прогресс в дизайне и разработке, а также потенциал для конкуренции на рынке, особенно при привлекательной цене. Будущее покажет, сможет ли Lada Azimut оправдать ожидания и «порвать рынок», как предсказывают некоторые автолюбители.