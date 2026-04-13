Фейковые компенсации ко Дню Победы: как не попасться на удочку

Опубликовано: 13 апреля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Фейковые компенсации ко Дню Победы: как не попасться на удочку
Фейковые компенсации ко Дню Победы: как не попасться на удочку
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Преступники могут задействовать курьеров, которые якобы доставляют «презенты».

Аферисты запустили кампанию с рассылками о якобы выплатах, компенсациях и подарках к Дню Победы, чтобы выманить деньги или личные данные у людей.

Об этом сообщили в пресс-службе отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступники применяют разные схемы: отправляют ссылки на «оформление компенсаций», звонят, выдавая себя за представителей Пенсионного фонда или банков, а также запускают фальшивые сайты.

На этих сайтах жертвам предлагают указать номер карты и CVV-код якобы для получения праздничного подарка. Кроме того, мошенники иногда используют курьеров, которые обещают доставить презенты, но просят предоплату или данные карты под видом «возврата».

Как отметили в ведомстве, злоумышленники эксплуатируют праздничную тему — «выплаты ко 9 мая», «подарки», «компенсации» — для обмана граждан.

Правоохранители подчеркивают: никогда не передавайте посторонним пароли, CVV-коды или сроки действия карт. Не кликайте по сомнительным ссылкам и не вводите данные на непроверенных ресурсах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
