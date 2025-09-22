Маяк Вуохенсало: тайна «Козьей глуши» на Ладожском озере

Этот маяк — не просто оптический навигатор. Он — часть истории региона, символ рыбацкого прошлого и финского наследия.

Маяк Вуохенсало стоит на самом конце мола в бухте Моторная. Этот мол — длинная крепкая насыпь из больших валунов, вытянутый около 150 метров.

Сам маяк невысокий — всего 12 метров, но заметный и очень атмосферный, пишет Петербург Центр.

Он расположен в Приозерском районе Ленинградской области. Добраться сюда на общественном транспорте можно, но это сложно и долго. Лучше ехать на машине.

Особенности доступа и обходной путь

Попасть к маяку просто так не получится, потому что он находится на территории отеля «Капитан Морган».

Но есть небольшой секрет: если пройти по тропинке вокруг территории отеля, можно выйти к берегу и дойти до маяка вдоль воды, пишет vokrug-ladogi.ru.

История маяка и поселка

Маяк Вуохенсало построили еще в начале 1900-х. Это сделали финны — тогда эта территория принадлежала Финляндии.

Маяк служил навигационной точкой для рыбаков и судов на Ладожском озере. Рядом с маяком в те времена была деревня с названием Вуохенсало.

После Советско-Финской войны деревню переименовали дважды: сначала в поселок Рыбацкий, а уже через полгода — в Моторное.

Поселок стал известен рыбной промышленностью и активным судоходством, поэтому маяк играл важную роль в безопасности на воде.

Что посмотреть и чего ждать на месте

Сегодня маяк Вуохенсало — одна из интересных достопримечательностей Ленинградской области. Это место любит не только туристы, но и местные жители, пишет drunkyhorse.com.

Летом на берегу бывает много людей, а виды на Ладожское озеро очень красивые. Особенно приятно гулять у воды, смотреть на волны и слушать ветер.

Однако погода на озере часто меняется. Иногда дует сильный холодный ветер, а иногда полное спокойствие. Советуют одеваться тепло, брать с собой ветровку или что-то для защиты от ветра.

Если хотите увидеть красивое место с особенной атмосферой, почувствовать дух северных озер и сделать пару отличных фотографий — Вуохенсало стоит того.