Фонтанка преобразится: в Петербурге стартует ремонт мостов и набережных

Городские власти обещают сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства и информировать жителей о графике работ.

Петербург продолжает работу по сохранению своей уникальной архитектуры. В ближайшее время будет проведена реставрация двух мостов через Фонтанку и двух набережных в самом сердце города.

За работы отвечает ГБУ «Мостотрест», а электронный аукцион уже размещен на сайте Госзакупок.

Общая стоимость и заказчик

Общая стоимость работ составляет порядка 10,7 миллиона рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Мостотрест». Подрядчикам предстоит разработать проектную документацию для реставрации знаковых объектов городской среды.

Какие объекты будут ремонтировать

Речь идет о двух мостах через Фонтанку: Обуховском и Ломоносова. На каждый из этих мостов выделено по 2,68 миллиона рублей.

Также планируется реставрация участков двух набережных. Это правый берег набережной Крюкова канала (от моста Декабристов до Матвеева), на который выделено 2,1 миллиона рублей, и правый берег набережной Фонтанки (от Горсткина до Обуховского моста) — 3,24 миллиона рублей.

Что будет отреставрировано

Подрядчики должны будут предусмотреть реставрацию декоративных элементов и перил мостов, сводов, опор и пролетных строений, а также дорожного полотна и тротуаров (при необходимости).

На набережных планируется восстановление облицовки, перильного ограждения, дорожного полотна и тротуаров. Все эти элементы являются частью региональных объектов культурного наследия, поэтому к работам предъявляются особые требования.

Сроки и условия конкурса

Проектную документацию необходимо подготовить до 31 мая 2026 года. Срок завершения конкурса — 8 апреля.

Это означает, что у потенциальных подрядчиков есть время для подготовки и подачи своих предложений. Победитель конкурса должен будет обеспечить высокое качество работ и соблюдение всех норм и требований.

Прошлые ремонты и будущие планы

В прошлом году уже были отремонтированы асфальтобетонное покрытие на Поцелуевом и Гутуевском мостах. Также был завершен ремонт дорожного полотна на набережной Ново-Адмиралтейского канала.

В планах на будущее — ремонт ограждений Литейного моста (за 263,7 млн рублей) и Кронверкского моста к Петропавловской крепости (за 197 млн рублей).

Значение реставрации

Реставрация мостов и набережных имеет большое значение для сохранения исторического облика Петербурга. Эти объекты — важная часть культурного наследия города, привлекающая туристов и радующая глаз местных жителей.

Проведение ремонтных работ позволит сохранить эти объекты в хорошем состоянии на долгие годы.

Возможные неудобства:

Проведение ремонтных работ, безусловно, создаст определенные неудобства для жителей и гостей города. Возможны ограничения движения транспорта, пешеходные перекрытия и другие временные трудности.

Городские власти обещают сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства и информировать жителей о графике работ.

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