«Свобода движений и тепло»: стильный образ для осеннего Петербурга

Эксперт рассказал, как оставаться в тренде при любой погоде.

Осень в Петербурге — это особенное время, когда стиль и практичность должны идти рука об руку.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич помогла «Городовому» разобраться, как создать универсальный образ, который подойдет для офиса и похода в театр и при этом согреет в промозглую погоду

Дарья Правич Стилист «Выберите прямое пальто с подплечниками или удлиненный жакет с широкими плечами — это не только согреет, но и добавит образу структурированности и элегантности. Оптимальные цвета — глубокий серый, темно-синий или шоколадный. Под пальто наденьте водолазку или свитер из высококачественного трикотажа. Например, модель с высоким горлом в оттенке хаки, сливового или коричневого. Эти цвета гармонично впишутся в осеннюю палитру Петербурга», — говорит эксперт.

Элегантность и комфорт в выборе низа

К нижней части образа важно подобрать нужную модель и принт.

«Юбка-миди из костюмной ткани или плотного трикотажа — идеальный вариант для офиса и театра. Выберите модель в клетку или однотонную, например, в тон верху. Альтернатива — брюки палаццо или прямые брюки из шерсти с примесью эластана . Они обеспечат свободу движений и сохранят тепло», — отмечает стилист.

Обувь и аксессуары как завершающий штрих

По словам Дарьи Правич, лучше выбрать сапоги на устойчивом каблуке, лоферы из замши или кожи. Темно-бордовый цвет добавят образу яркий акцент.

Не забудьте про объемный шарф из кашемира или шерсти, перчатки — обязательные детали для Петербурга.

«Выберите шарф в клетку или с анималистичным принтом, чтобы разнообразить монохромный образ. Сумка-тоут или шоппер из замши — практично и стильно. Оттенок может контрастировать с основным образом, например, лесной зеленый или цвет фуксии», — говорит эксперт.

Цветовая гамма и принты

Осенью 2025 в тренде глубокие и насыщенные оттенки: коричневый, бордовый, сливовый, хаки и темно-синий. Можно сочетать их между собой: например, коричневый свитер с синими брюками.

«Из принтов актуальны клетка (особенно «принц Уэльский») и анималистичные узоры. Используйте их в аксессуарах или одной из вещей образа, чтобы не перегружать его», — советует стилист.

Как адаптировать образ для офиса и театра

Для офиса образ можно дополнить структурным жакетом и минималистичными украшениями, а вечером добавить элегантные акценты: бархатную сумку или шелковый платок.

Можно заменить водолазку на шелковую блузу с кружевными манжетами.

Учитываем погодные условия Петербурга

Под верхнюю одежду лучше надевать термобелье или тонкий свитер — это спасет от ветра и влажности.

А пальто или тренч выбирайте из водоотталкивающих материалов — они защитят от дождя и сохранят презентабельный вид.